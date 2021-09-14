Дмитро Жук шокував глибокою раною на руці і показав, як йому знімали шви

Дмитро Жук шокував глибокою раною на руці і показав, як йому знімали шви

Танцівнику належить тривала реабілітація.

Фіналіст минулого сезону "Танців з зірками", хореограф Дмитро Жук шокував прихильників серйозною травмою.

У сторіс своєї сторінки в Instagram танцівник запостив декілька знімків, на яких демонструє свою праву руку. Під великим пальцем у Дмитра видніється чимала глибока рана, яку довелося зашивати.

instagram.com/zhuk_dmytro

instagram.com/zhuk_dmytro

Дмитро показав, як йому знімали шви. Що з ним сталося, Жук не повідомив, проте зрозуміло, що це була серйозна травма і реабілітація займе певний час.

Пізніше артист також показав, що тепер йому доведеться носити фіксатор. Однак Дмитро танці не полишає і активно репетирує.

instagram.com/zhuk_dmytro

Нагадаємо, що під час другого прямого ефіру "Танців з зірками" дружина Дмитра Жука, танцівниця Яна Цибульська повідомила, що чоловік попросив її зробити паузу у стосунках. Яна зізналася, що дуже кохає Дмитра і сподівається що у них все налагодиться.

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