Дмитру Комарову – 40: топ-10 фактів про ведучого, що вражають

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров відсвяткував день народження, йому виповнилося 40 років.

Мандрівника знає чи не кожен українець завдяки його авторському проєкту "Світ навиворіт", де він показує найвіддаленіші та найекзотичніші куточки планети. У своєму власному стилі Комаров зняв безліч ексклюзивних сюжетів про малочислені племена, традиції народів світу, що зникають, професії, що відходять у минуле, та ритуали, які досі практикують в різних культурах.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За 13 років в ефір "1+1" вийшло 256 випусків від команди "Світу навиворіт" - про далекі країни та про рідну Україну.

Від початку повномасштабного вторгнення росії Дмитро Комаров знімає репортажі з гарячих точок і деокупованих міст.

До ювілею журналіста ми зібрали топ-10 фактів про Дмитра Комарова, що вражають

Піднявся та встановив український стяг на п'яти гірських вершинах

За роки знімань "Світу навиворіт" Дмитро Комаров разом з командою не раз ризикував життям, щоб показати глядачам ексклюзивні кадри з місць, куди може потрапити далеко не кожен. Він піднявся на п'ять величних гірських вершин, де розгорнув український стяг. Сходження на чотири з них відбулись в рамках знімань програми.

Дмитро Комаров у Болівії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Комаров встановив український прапор у найбільш віддалених куточках планети: на екваторі в Еквадорі - в місці, яке ще називають центром світу, в місячній долині Ла-Пас в Болівії та навіть у будинку на дереві на острові Нова Гвінея, де живе плем'я колишніх людожерів - короваї.

Дмитро Комаров встановив прапор на Екваторі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Взяв інтерв'ю в наркобарона та показав зруйновані енергоблоки АЕС Фукусіма

У "Світі навиворіт" Дмитро Комаров завжди намагається показати те, що глядачі не зможуть побачити більше ніде. Так, під час експедиції в Японії Комаров показав зсередини атомну станцію Фукусіма та енергоблоки, зруйновані під час трагедії 2011 року. У Бразилії журналісту під дулом пістолета вдалося взяти інтерв'ю в наркобарона, а в своєму розслідуванні відстежити шляхи наркоторгівлі.

Дмитро Комаров / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Облетів Україну по периметру на невеликому літаку

2019 року Дмитро Комаров разом з досвідченим пілотом Ігорем Табанюком за три дні облетів Україну по периметру, за виключенням тимчасово окупованого Донбасу та Криму, та здійснив посадки на 33 невеликих аеродромах. Оператором був Олександр Дмитрієв. Комаров виконував роль другого пілота.

Дмитро Комаров облетів Україну / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Цим проєктом команда хотіла привернути увагу до розвитку малої авіації України. Політ був внесений до Національного реєстру рекордів України "за найбільшу кількість аеродромів, відвіданих за три дні".

По завершенню вийшов фільм "Світ навиворіт. Рекордний політ над Україною", присвячений Дню Незалежності.

Подолав 20 тисяч км в Індії за 60 днів та роздав 10 185 автографів

Політ над Україною є лише "одним з" у списку рекордів Дмитра Комарова. На сьогодні журналіст і мандрівник є чотирикратним рекордсменом.

Свій перший рекорд у подорожах він встановив задовго до появи "Світу навиворіт". 2006 року під час мандрівки Індією він подолав 20 тисяч км за 60 днів і встановив рекорд "максимальний пробіг по Індії власним ходом за мінімальний строк".

Інший рекорд – "за найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб" – був зафіксований 2015 року. Його Дмитро Комаров отримав за перші 100 випусків програми "Світ навиворіт".

Дмитро Комаров в Еквадорі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Вже під час першої частини туру з творчими зустрічами містами України Дмитро Комаров роздав 10 185 автографів та встановив рекорд "найбільш масова офіційно зареєстрована автограф-сесія".

Крім того, мандрівник неодноразово ініціював встановлення рекордів героями програм.

Створив Благодійний фонд "Чашка Кави", який профінансував 32 операції тяжкохворим дітям

Свою популярність та авторитет Дмитро Комаров активно використовує в благодійних цілях. До повномасштабного вторгнення через соціальні мережі він збирав значні суми для допомоги тяжкохворим дітям. У рамках діяльності фонду Комарова "Чаша Кави" по 5, 10, 20 грн вдалося зібрати понад півтора мільйона доларів та врятувати 32 дитини.

Розвивав туризм в Україні в проєкті "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

2021 року Комаров створив новий проєкт із метою розвитку туристичного потенціалу України. У проєкті "Мандруй Україною" журналіст показував не важкодоступні місця, а навпаки – проклав туристичні маршрути, доступні кожному українцю. У випусках Дмитро Комаров дізнавався майбутнє України у мольфарок, куштував страви з мертвих бджіл, вивчав секрети виноробства на Одещині, бачив традиції сироваріння гуцулів у Карпатах та досліджував соляні шахти Соледару.

Дмитро Комаров на заході України / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Багато локацій, показаних у випусках, сьогодні перебувають в окупації або знищені російськими військами.

Дмитро Комаров у Соледарі / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Документальний проєкт "Рік" до річниці повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Дмитро Комаров знімає не подорожі, а війну. Він був першим журналістом, який зафільмував злочини росіян у щойно звільнених Бучі, Ірпені та Гостомелі. Репортажі Комарова з гарячих точок та інтерв'ю з військово-політичним керівництвом увійшли в документальний проєкт "Рік". Він став найобговорюванішим документальним фільмом про війну від початку повномасштабного вторгнення. Найавторитетніші видання світу - The Times, The Independent, The Sun, Daily Mail та інші - згадували його в своїх матеріалах.

Дмитро Комаров та Володимир Зеленський / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В окремому циклі "Рік. За кадром" Комаров показав повні версії інтерв'ю і те, що не потрапило до основного фільму. У рамках проєкту вийшов унікальний репортаж про один робочий день президента, де показали зсередини, як минають відрядження першої особи в державі під час війни, як працює протокол та організована безпека. Крім того, в "Рік. За кадром" увійшло єдине відеоінтерв'ю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від початку повномасштабного вторгнення.

Дмитро Комаров та Валерій Залужний / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Тільки на YouTube випуски обох проєктів подивились понад 27 мільйонів разів. На сьогодні фільм "Рік" перекладений англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.

Знайшов останніх власниць "ніжок-лотосів"

У Китаї Дмитру Комарову вдалося розшукати останніх власниць "ніжок-лотосів". На той момент жінкам було близько 80 років. Окрім них у світі вже не залишилось живих свідків цієї давньої та жорстокої традиції.

Впродовж тисячі років у Китаї дівчаткам деформували стопи та ламали пальці ніг. Адже маленька стопа – не більше 7-9 см – вважалась зразком краси. Жінки, які пройшли цей болісний ритуал, вважались більш бажаними нареченими, проте ходити практично не могли. Вони носили спеціальне взуття конусоподібної форми, які знає увесь світ.

Дмитро Комаров із власницями "ніжок-лотосів" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У наш час цей ритуал відійшов у минуле. Репортаж Комарова – один з рідкісних відео, де можна буде побачити живі інтерв'ю із свідками цієї традиції.

Привіз "Рабиню Ізауру" до України

Під час експедиції до Бразилії Дмитро Комаров познайомився з акторкою Луцелією Сантус, ідолом мільйонів жінок у всьому світі. Вона зіграла головну роль у відомому серіалі "Рабиня Ізаура", що виходив в кінці 80-х років. Серіал приніс їй світову славу та статус секс-символки в Бразилії. У той час в Україні та й усій Східній Європі рабиню Ізауру знали всі.

Дмитро Комаров із Луцелією Сантус / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Завдяки Дмитру Комарову Луселія Сантус вперше відвідала Україну.

Журналіст і мандрівник запросив її як спеціальну гостю на свої виступи в рамках творчого туру. Разом вони відвідали Харків, Дніпро, Київ, Ужгород, Чернівці та Одесу, дали тисячі автографів та зробили незлічену кількість селфі з прихильниками.

Нагодував борщем аборигенів та подарував понад 1000 вишиванок

Під час мандрівок Дмитро Комаров не тільки розповідає українцям про культуру інших народів світу, але і знайомить місцевих жителів з українською. Навіть в гості до диких племен та аборигенів він завжди бере українські смаколики і готує традиційні страви. Не раз він пригощав жителів племен борщем, звареним за рецептом своєї мами, і канапками з салом на хріном. Також ведучий завжди дарує вишиванки героям програм. Всього на "сувеніри" за часи експедицій пішло понад 1500 кг сала та близько 1000 вишиванок.

Дмитро Комаров в Індонезії / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За свою кар'єру Дмитро Комаров отримав багато нагород. Він є володарем статуетки "Телетріумф", переможцем "Viva! Найкрасивіші" в номінації "Найкрасивіший чоловік 2016", XXL men’s Awards-2018 та премії "Золотий лайк" від каналу 1+1. 2020 року він був відзначений званням "Заслужений журналіст України", а за проєкт "Мандруй Україною" отримав премію Ukraine Tourism Awards-2021.

