Дмитро Дікусар показав своє свіже фото і розкрив, що важливе усвідомив під час служби у лавах ЗСУ

Відомий український танцівник, а від початку повномасштабної війни військовий ЗСУ Дмитро Дікусар практично не виходить на зв'язок.

Однак час від часу хореограф з особливих нагод тішить підписників свіжими дописами, як от цього разку. Так, 24 жовтня Дмитро Дікусар святкує день народження. Танцівникові виповнюється 40 років. Хореограф ділиться, що цього дня в його голові вирує чимало думок. Звичайно, вони всі пов'язані зі службою. За словами Дікусара, його військовий шлях доволі тривалий та різноманітний: він брав участь в різних операціях, втрачав побратимів, вірив, але й тимчасово втрачав віру, відчував як і розпач, так і піднесення, переживав депресію та віднаходив баланс.

"У голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки і вдалі операції, віра в Всесвіт, Бога, долю і тимчасова втрата віри, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу", - говорить танцівник-військовий.

Також Дмитро Дікусар поділився своїм спостереженням. Хореограф говорить, що захисники по-особливому ставляться до життя. Зокрема, для них першою чергою важлива безпека рідних, близьких та коханих. Тож, саме заради них вони стають на захист країни. Дмитро Дікусар наголосив, що Україна обов'язково переможе у війні. Також він закликав берегти одне одного та не витрачати час на тих, хто цього не вартий.

"Але що я помітив, це особливе ставлення до життя людей, що стали на захист своїх рідних і коханих. Їх легкість, усмішки і гумор, попри те, що це, ймовірно, білет в один кінець. Розуміння, що всім і так доведеться колись залишити цей світ, щоб знову повернутися і проживати життя знов і знову... Ці світлі душі і наповнені любов'ю серця, що палають. Україна обов'язково переможе! Любіть і цінуйте одне одного! Не витрачайте жодної секунди на недостойних людей! Їм неможливо нічого пояснити...", - підсумував танцівник.

