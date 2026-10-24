Дмитро Дікусар показався на фронті: як змінився танцівник з початку війни і що сказав українцям

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

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Український танцівник і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Дікусар уперше за тривалий час вийшов на зв’язок і показався на новому фото зі служби.

Артист святкує 41-річчя та з нагоди дня народження звернувся до українців із теплими словами й закликом вірити в перемогу.

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Так, 24 жовтня іменинник опублікував в Instagram світлину, на якій позує у військовому спорядженні з ледь помітною усмішкою. Після тривалої відсутності в публічному просторі Дікусар вирішив нагадати про себе та поділитися важливим для нього посланням.

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«Просто хочу нагадати, що люблю вас і сказати: вірте в перемогу, як я в неї вірю!» — написав танцівник.

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy

Де зараз Дмитро Дікусар і куди він зник: що про нього розповідать зіркові друзі

Дмитро Дікусар долучився до лав ЗСУ добровольцем у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Відтоді він веде доволі закритий спосіб життя, а подробиці його служби переважно стають відомими зі слів друзів і колег.

Востаннє на телеекранах танцівника можна було побачити наприкінці минулого року — він долучився до спецвипуску проєкту «Танці з зірками» як суддя. Відтоді Дікусар рідко з’являється на публіці та майже не розповідає про військову службу.

Проте раніше телеведучий Юрій Горбунов ділився враженнями від зустрічі з товаришем і зазначав, що той помітно змінився зовні, ставши «дорослим, загартованим війною чоловіком». Зв’язок із військовим підтримує і психологиня Наталія Холоденко. Раніше вона висловлювала занепокоєння за друга, адже, за її словами, він служить на гарячих напрямках фронту.

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