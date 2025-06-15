Дмитро Гордон на фото 36-річної давнини показав, який вигляд Софія Ротару мала в молодості

Дмитро Гордон та Софія Ротару

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Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон показав, який вигляд співачка Софія Ротару мала в молодості.

Знаменитість у своєму Instagram поділився чорно-білим фото з виконавицею. Кадр був зроблений далекого 1989 року. На знімку ще юний Дмитро Гордон був зображений у сорочці та футболці. Поруч із журналістом позувала Софія Ротару в костюмі та з екстравагантною зачіскою. На фото можна помітити, який вигляд співачка мала в молодості, адже їй тоді був 41 рік.

До слова, й самого Дмитра Гордона теж просто не впізнати. Журналіст ще був зовсім юним. Також в інтерв'юера тоді ще була густа чорна шевелюра, від якої він позбувся вже багато років тому.

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Дмитро Гордон та Софія Ротару / © instagram.com/gordondmytro

"1989 рік, під руку з Софією Ротару", - коротко підписав знімок журналіст.

Зазначимо, з початком повномасштабної війни в Україні Софія Ротару уникає публічності. Артистка не коментує російське вторгнення, щоправда, дописами в Instagram-stories реагує на обстріли і вітає з важливими святами. Подейкували, що співачка проживає за кордоном. Однак її сестра це заперечила і зазначила, що Ротару залишилася в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон ділився своїм фото з молодості, де показався з довгим чорнявим волоссям. На знімку знаменитості було всього 20 років.