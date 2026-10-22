Дмитро Гордон на рідкісному фото показав, який вигляд мають його батьки

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон показав рідкісне фото зі своїми батьками.

Знаменитість поділився сімейною світлиною в Instagram з нагоди важливої дати. Річ у тім, що 21 жовтня Дмитро Гордон відсвяткував день народження. Журналістові виповнилось 59 років. Тож, він не лише показував кадри зі святкування, а й підготував допис вдячності батькам.

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Інтерв’юер опублікував рідкісне фото, на якому зображені його тато Ілля та мама Міна. Вони усміхнено позували перед об’єктивом фотокамери. Тим часом Дмитро Гордон адресував близьким теплі слова.

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«За мою появу на світ і за все-всі мамі та татові дякую!» — звернувся до батьків журналіст.

Батьки Дмитра Гордона / © instagram.com/gordondmytro

Тим часом користувачі висловили своє захоплення у коментарях. Також вони засипали компліментами батьків журналіста: «Гарні, а особливо мама! З днем народження!», «З днем народження! Дуже гарні та милі батьки!», «Ви дуже схожі на свою маму!».

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показував, як зустрів день народження у спортзалі. Також інтерв’юер хизувався привітанням від дружини.

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