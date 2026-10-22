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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дмитро Гордон на рідкісному фото показав, який вигляд мають його батьки

Журналіст у свій день народження адресував близьким теплі слова.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дмитро Гордон

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Український журналіст та інтерв’юер Дмитро Гордон показав рідкісне фото зі своїми батьками.

Знаменитість поділився сімейною світлиною в Instagram з нагоди важливої дати. Річ у тім, що 21 жовтня Дмитро Гордон відсвяткував день народження. Журналістові виповнилось 59 років. Тож, він не лише показував кадри зі святкування, а й підготував допис вдячності батькам.

Інтерв’юер опублікував рідкісне фото, на якому зображені його тато Ілля та мама Міна. Вони усміхнено позували перед об’єктивом фотокамери. Тим часом Дмитро Гордон адресував близьким теплі слова.

«За мою появу на світ і за все-всі мамі та татові дякую!» — звернувся до батьків журналіст.

Батьки Дмитра Гордона / © instagram.com/gordondmytro

Батьки Дмитра Гордона / © instagram.com/gordondmytro

Тим часом користувачі висловили своє захоплення у коментарях. Також вони засипали компліментами батьків журналіста: «Гарні, а особливо мама! З днем народження!», «З днем народження! Дуже гарні та милі батьки!», «Ви дуже схожі на свою маму!».

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон показував, як зустрів день народження у спортзалі. Також інтерв’юер хизувався привітанням від дружини.

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