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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Дмитро Гордон показав архівне фото з колишньою подругою та назвав її фашисткою-путіністкою

Шоумен різко висловився про росіянку Валентину Терешкову.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Дмитро Гордон

Дмитро Гордон / © ТСН.ua

Шоумен Дмитро Гордон поділився ще одним рідкісним кадром зі свого великого фотоархіву, який викликав жваве обговорення в Мережі.

Цього разу журналіст опублікував світлину, зроблену 2007 року, на якій позує разом із першою у світі космонавткою Валентиною Терешковою. Знімок був зроблений під час одного зі світських заходів. Утім, увагу привернуло не саме фото, а підпис до нього. Гордон різко оцінив те, як змінилися погляди колись легендарної постаті.

«2007 рік, з Валентиною Терешковою. Вона пройшла довгий шлях від першої у світі жінки-космонавта до фашистки-путіністки та назавжди зіпсувала свій майбутній некролог», — написав журналіст.

Дмитро Гордон з Валентиною Терешковою / © instagram.com/dmytrogordon

Дмитро Гордон з Валентиною Терешковою / © instagram.com/dmytrogordon

Свого часу Терешкова увійшла в історію світової космонавтики. 1963 року вона стала першою жінкою, яка здійснила космічний політ, і досі залишається єдиною, хто виконав його самостійно, без інших членів екіпажу. Однак останніми роками її ім’я дедалі частіше згадується не через історичне досягнення, а через відкриту підтримку політики Кремля та російської влади.

Саме це, на думку Дмитра Гордона, перекреслило її колишню репутацію та назавжди змінило ставлення до неї.

Валентина Терешкова вже багато років є депутаткою Державної думи Росії та неодноразово підтримувала рішення російської влади. Зокрема, вона стала однією з публічних прихильниць конституційних змін, які дозволили Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду президента, а також підтримує політику Кремля щодо війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно у РФ відомого артиста сплутали з Гордоном і хотіли ув’язнити на 14 років.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
224
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