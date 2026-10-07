Дмитро Гордон показав архівне фото Наталії Могилевської 1999 року: який вигляд мала співачка в 23

Дмитро Гордон та Наталія Могилевська / © instagram.com/gordondmytro

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Журналіст Дмитро Гордон показав архівне фото співачки Наталії Могилевської 1999 року, на якому співачка постала у 23-річному віці.

Зірка поділився кадром із минулого у своєму Instagram. На світлині він позує поруч із молодою Могилевською. Фото було зроблене 27 років тому. Тоді артистці було лише 23 роки. Публікація швидко привернула увагу підписників. Особливо активно вони обговорювали зовнішність співачки.

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«1999 рік, з Наталією Могилевською», — лаконічно підписав архівний кадр Гордон.

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Дмитро Гордон та Наталія Могилевська / © instagram.com/gordondmytro

Сама артистка не залишила публікацію без реакції. У коментарях вона з гумором відгукнулася на спільне фото: «Милахи».

Після цього користувачі влаштували жваве обговорення архівного знімка. Частина підписників захопилася зовнішністю Могилевської в молодості, а дехто порівняв її образ із героїнею серіалу «Сопрано». Інші звернули увагу на те, як за роки змінилася зовнішність артистки, і навіть назвали це своєрідним «феноменом».

«Давайте чесно: у 25 Наталія має вигляд на +/- 40, досить дорослий. Але! Зараз, у 50+, вона чомусь має вигляд на 35. Незважаючи на фільтри тощо. Не вперше помічаю такий феномен. Мабуть, такий тип», — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська стала власницею нового розкішного авто та зізналася, у скільки їй стала купівля.

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