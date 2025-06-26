- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 11k
- Час на прочитання
- 1 хв
Дмитро Гордон показався з молодою Іриною Білик: як співачка за 30 років змінилася до невпізнання
Дмитро Гордон поділився архівним фото з Іриною Білик. На знімку виконавиці було всього лиш близько 26 років.
Відомий український інтерв'юер Дмитро Гордон показав фото, де він зображений із ще зовсім молодою співачкою Іриною Білик.
Архівний знімок журналіст опублікував у своєму Instagram. Кадр був зроблений майже 30 років тому, і на ньому Ірину Білик просто не впізнати. Артистці тоді було близько 26 років. Вона позувала перед об'єктивом фотокамери в синій блискучій сукні. Виконавиця тоді мала коротке темне волосся, а яскравим макіяжем підкреслювала очі.
За майже 30 років, відтоді як був зроблений знімок, Ірина Білик змінилася до невпізнання. Зокрема, тепер її всі звикли бачити білявкою з довгим волоссям, а також вона віддає перевагу зовсім іншому макіяжу.
До речі, на фото й самого Дмитра Гордона теж не впізнати. Журналіст був зображений із чорною шевелюрою. Він позував в офіційному костюмі, з сорочкою та краваткою.
"1996 рік, з Іриною Білик", - підписав знімок журналіст.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон ділився архівним фото зі співачкою Софією Ротару. Журналіст показував, який вигляд виконавиця мала в молодості.