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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Дмитро Гордон приголомшив фото з молодою Бужинською: як артистка змінилася до невпізнання

Дмитро Гордон поділився архівним фото з юною Катериною Бужинською. Кадр був зроблений майже 30 років тому.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дмитро Гордон та Катерина Бужинська

Дмитро Гордон та Катерина Бужинська

Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон приголомшив фото зі ще зовсім молодою співачкою Катериною Бужинською.

Знаменитість опублікував архівний знімок у своєму Instagram. Світлина була зроблена далекого 1997 року. На фото Катерину Бужинську просто не впізнати. Артистці тоді було всього 18 років, і вона лише починала свій професійний творчий шлях. Тим не менш, незмінним лишилося біляве волосся Катерини Бужинської та кучері.

Тим часом Дмитро Гордон позував у стильному костюмі. У журналіста тоді вже була рідкісна річ – телефон. До речі, на тлі Дмитра Гордона та Катерини Бужинської можна розгледіти співака Іво Бобула.

Дмитро Гордон та Катерина Бужинська / © instagram.com/gordondmytro

Дмитро Гордон та Катерина Бужинська / © instagram.com/gordondmytro

"1997 рік, з юною Катею Бужинською та величезною мобілою в рідкісному корпусі під горіх. Позаду видно Іво Бобула. Фото Юрія Квеленкова", - підписав знімок журналіст.

Катерина Бужинська вже відреагувала на допис Дмитра Гордона. Вона зазначила, що світлина чудова, яка навіяла їй чудові спогади: "Чудове фото, гарні спогади".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон ділився архівним фото з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле. На знімку можна помітити, який вигляд артистка мала в молодості.

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