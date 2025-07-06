Дмитро Гордон приголомшив фото з молодою Бужинською: як артистка змінилася до невпізнання

Дмитро Гордон та Катерина Бужинська

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Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон приголомшив фото зі ще зовсім молодою співачкою Катериною Бужинською.

Знаменитість опублікував архівний знімок у своєму Instagram. Світлина була зроблена далекого 1997 року. На фото Катерину Бужинську просто не впізнати. Артистці тоді було всього 18 років, і вона лише починала свій професійний творчий шлях. Тим не менш, незмінним лишилося біляве волосся Катерини Бужинської та кучері.

Тим часом Дмитро Гордон позував у стильному костюмі. У журналіста тоді вже була рідкісна річ – телефон. До речі, на тлі Дмитра Гордона та Катерини Бужинської можна розгледіти співака Іво Бобула.

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Дмитро Гордон та Катерина Бужинська / © instagram.com/gordondmytro

"1997 рік, з юною Катею Бужинською та величезною мобілою в рідкісному корпусі під горіх. Позаду видно Іво Бобула. Фото Юрія Квеленкова", - підписав знімок журналіст.

Катерина Бужинська вже відреагувала на допис Дмитра Гордона. Вона зазначила, що світлина чудова, яка навіяла їй чудові спогади: "Чудове фото, гарні спогади".

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон ділився архівним фото з латвійською співачкою Лаймою Вайкуле. На знімку можна помітити, який вигляд артистка мала в молодості.