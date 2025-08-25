- Дата публікації
-
- Гламур
- 643
- 1 хв
Дмитро Гордон приголомшив, який вигляд із Ольгою Сумською мав 20 років тому
Журналіст показав, як вони мали вигляд у 2005 року.
Український журналіст Дмитро Гордон поділився рідкісними кадрами з акторкою Ольгою Сумською з особистого архіву.
Як зізнався Гордон, фото було зроблене ще 2005 року. Тоді йому було 38, а Сумській — 39 років. На знімку акторка позує у вишуканій чорній сукні, а журналіст постав у сірому костюмі та рожевій сорочці з краваткою.
«Ольгу Сумську вітаю з днем народження, який вже минув! П’ю за її здоров’я третій день! А це — 2005 рік», — написав Дмитро в Instagram.
Сама Сумська одразу позитивно відреагувала на архівні кадри, подякувала Дмитру та зазначила, що пам’ятає цей день.
«Дмитре, Боже, я дякую щиро! Пам’ятаю цей день! Обіймаю всім серцем», — написала зірка.
Прихильники були в захваті від світлин і почали обговорення в коментарях:
Ольга — неймовірно красива! Дмитро, ви — харизматичний!
Дві легенди!
Неймовірна красуня!
Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська розчулила привітанням на день Незалежності України. Акторка разом з колегами Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським й іншими знялася у спеціальному відео до свята.