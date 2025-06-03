Дмитро Гордон приголомшив, який вигляд мав у 20 років із довгим чорнявим волоссям

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Відомий інтерв'юер Дмитро Гордон приголомшив, який вигляд мав із довгим чорнявим волоссям.

Журналіст у своєму Instagram поділився архівним чорно-білим фото 37-річної давнини. На знімку Дмитро Гордон був зображений ще зовсім молодим. Йому тоді було орієнтовно 20 років.

На світлині інтерв'юер позував у Києві на бульварі Шевченка. Журналіст був одягнений в офіційний костюм, в якому, до речі, свого часу був на випускному. Образ він доповнив сонцезахисними окулярами. Дмитро Гордон також пригадав, що тоді саме повернувся з армії.

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Дмитро Гордон, 1988 рік / © instagram.com/gordondmytro

"Липень 1988 року, Київ, бульвар Шевченка. Я тільки прийшов з армії, на мені випускний костюм", — підписав світлину журналіст.

Що цікаво, Дмитро Гордон вже багато років є голомозим. Утім, на цій рідкісній світлині інтерв'юера можна помітити, який він вигляд мав із довгим чорнявим волоссям.

Нагадаємо, нещодавно чоловік співачки Наді Дорофєєвої показував, який вигляд мав із довгим білявим волоссям. Ресторатор Міша Кацурін ділився архівним фото, на якому йому було лише 20 років.