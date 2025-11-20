Дмитро Гордон висловився про інтимні фото від фанаток і що б він змінив у шлюбі з Бацман

Дмитро Гордон з дружиною / © instagram.com/gordondmytro

Український журналіст Дмитро Гордон відверто поділився подробицями особистого життя та розповів, як реагує на інтимні повідомлення від шанувальниць.

Гордон зізнався, що за своє життя не раз замислювався про розлучення, однак у третьому шлюбі з Олесею Бацман таких думок не виникало жодного разу. На його думку, йому з дружиною допомагають робити стосунки міцними і гармонійними три ключові складові.

«Стільки разів думав, стільки й розлучався. У третьому шлюбі жодного разу (не думав про розлучення — прим. ред.). Тому що є кохання, дружба та повага. Це три головні чинники, які не дають думати про розлучення», — зазначив знаменитість в інтерв’ю «55 за 5».

Водночас Гордон відповів на запитання журналістки про те, «чи хотів би, аби його дружина працювала менше й більше приділяла часу домашньому побуту». Зірка зізнався, що дійсно цього бажає, бо зараз «вона дуже багато працює».

Крім того, журналіст говорить, що деяких його шанувальниць все ж не спиняє його шлюб. За словами Гордона, «дуже багато» невідомих жінок пишуть з непристойними пропозиціями й навіть кидають фото себе оголених. І додає, що це «відбувається постійно». Натомість він запевняє, що ігнорує такі повідомлення, хоч зізнається, що «це не може бути неприємно» для нього.

