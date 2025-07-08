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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
1 хв

Дмитро Гордон замилував фото зі свого дитинства, де позує на руках у мами

Шоумен показав свій вигляд, коли ще був немовлям.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон поділився з підписниками рідкісним архівним фото з дитинства.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднив чорно-білу світлину, на якій він ще зовсім малий, сидить на руках у найріднішої людини — своєї мами. На знімку Дмитро усміхається, а його мама з ніжністю дивиться на сина. Авторство цього зворушливого кадру належить його батькові, про що Гордон зазначив у підписі: "На руках у мами усміхаюся світу. Фото тата".

Дмитро Гордон з мамою на архівному фото / © instagram.com/dmytrogordon

Дмитро Гордон з мамою на архівному фото / © instagram.com/dmytrogordon

Шанувальники не змогли залишитися байдужими і щиро розчулилися від такого особливого контенту. У коментарях вони відзначали сильну схожість Дмитра з мамою та його харизматичність ще з дитинства.

  • У вас мамина усмішка

  • Дмитро, мама-красуня! Ви дуже схожі

  • Ох і колоритний хлопець був уже з дитинства

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон також дивував Мережу рідкісною світлиною зі своєю колегою — співачкою Катериною Бужинською. На кадрі майже 30-річної давнини артистку ледь впізнати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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