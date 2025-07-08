Дмитро Гордон замилував фото зі свого дитинства, де позує на руках у мами

Дмитро Гордон

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Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон поділився з підписниками рідкісним архівним фото з дитинства.

У своєму фотоблогу зірка оприлюднив чорно-білу світлину, на якій він ще зовсім малий, сидить на руках у найріднішої людини — своєї мами. На знімку Дмитро усміхається, а його мама з ніжністю дивиться на сина. Авторство цього зворушливого кадру належить його батькові, про що Гордон зазначив у підписі: "На руках у мами усміхаюся світу. Фото тата".

Дмитро Гордон з мамою на архівному фото / © instagram.com/dmytrogordon

Шанувальники не змогли залишитися байдужими і щиро розчулилися від такого особливого контенту. У коментарях вони відзначали сильну схожість Дмитра з мамою та його харизматичність ще з дитинства.

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Ох і колоритний хлопець був уже з дитинства

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон також дивував Мережу рідкісною світлиною зі своєю колегою — співачкою Катериною Бужинською. На кадрі майже 30-річної давнини артистку ледь впізнати.