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- Гламур
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Дмитро Гордон замилував фото зі свого дитинства, де позує на руках у мами
Шоумен показав свій вигляд, коли ще був немовлям.
Український журналіст та інтерв'юер Дмитро Гордон поділився з підписниками рідкісним архівним фото з дитинства.
У своєму фотоблогу зірка оприлюднив чорно-білу світлину, на якій він ще зовсім малий, сидить на руках у найріднішої людини — своєї мами. На знімку Дмитро усміхається, а його мама з ніжністю дивиться на сина. Авторство цього зворушливого кадру належить його батькові, про що Гордон зазначив у підписі: "На руках у мами усміхаюся світу. Фото тата".
Шанувальники не змогли залишитися байдужими і щиро розчулилися від такого особливого контенту. У коментарях вони відзначали сильну схожість Дмитра з мамою та його харизматичність ще з дитинства.
У вас мамина усмішка
Дмитро, мама-красуня! Ви дуже схожі
Ох і колоритний хлопець був уже з дитинства
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Гордон також дивував Мережу рідкісною світлиною зі своєю колегою — співачкою Катериною Бужинською. На кадрі майже 30-річної давнини артистку ледь впізнати.