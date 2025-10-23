Дмитро Коляденко нажахав невдалим досвідом ін’єкцій для схуднення: "Боляче, кров тече"

Дмитро Коляденко

Реклама

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко зізнався, що вирішив випробувати на собі модний метод боротьби із зайвою вагою — уколи для схуднення.

Результат виявився зовсім не таким, як очікував артист. Коляденко відверто розповів, що зробив близько 20 ін’єкцій у живіт, сподіваючись на швидкий ефект. Та замість омріяного результату отримав лише біль і розчарування.

"Я робив уколи, штук двадцять у живіт. Це боляче, кров тече, результат — нуль. Я не раджу. Це все нуль", — відверто заявив шоумен у шоу "Ранок у великому місті".

Реклама

Дмитро Коляденко

Зірка додав, що повністю розчарувався у такому способі схуднення та закликав не повторювати його помилку.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко знову згадав ексдружину Ірину Білик. Знаменитість не лише зізнався, як насправді ставиться до співачки зараз, а й пояснив, чому вона ображається на нього щоразу після його інтерв’ю.