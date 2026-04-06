Дмитро Коляденко несподівано звернувся до ексобраниці Білик і показав її миле фото

Шоумен привітав співачку з особливим святом.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко публічно звернувся до співачки Ірини Білик.

Сьогодні, 6 квітня, народна артистка України святкує день народження. Цього року Ірині Білик виповнилося 56 років. З нагоди свята одним із перших її привітав колишній бойфренд Коляденко. У своєму Instagram він присвятив іменинниці допис і показав її миле фото. А у дописі Дмитро звернувся до Ірини зі щирими побажаннями.

«З Днем народження! Вітаю! Миру, щастя, радості, кохання бажаю!» — замилував шоумен.

Ірина Білик / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Варто зазначити, що у минулому між Дмитром Коляденком та Іриною Білик були романтичні стосунки, які тривали від 2001 до 2006 року. Їхній союз неодноразово супроводжувався емоційними злетами й падіннями, однак після розриву їм вдалося зберегти дружнє спілкування.

Втім, зараз шоумен не приховує, що й досі ставиться до артистки з особливою теплотою, називаючи її важливою частиною свого життя та «приємною ностальгією», яка залишила по собі світлі спогади.

Нагадаємо, нещодавно співак Михайло Грицкан після святкування 60-річчя несподівано зізнався, що його вік несправжній. Виконавець заінтригував заявою про фальсифікацію документів.

