Дмитро Коляденко приголомшив зізнанням, що після розриву з Білик у нього не було жінок

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

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Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко здивував зізнанням, що після розриву зі співачкою Іриною Білик у нього більше не було жінок.

Артисти поставили крапку в їхньому романі ще 19 років тому. В інтерв'ю Маші Єфросиніній шоумен зізнався, що після того в нього не було ані стосунків, ані сексу. За словами Дмитра Коляденка, в нього були дуже сильні жінки – хореографиня Олена Коляденко, співачка Ірина Білик, тож після цього в нього з'явився стандарт, через який він не міг побудувати романтичну історію з кимось іншим.

"У мене не було жінки після Білик, зовсім! Я не можу! У мене є якийсь стандарт. У мене не було жінки вже стільки років. У мене не було стосунків, я не зміг. І тільки місяць тому я купив любов за гроші", - зізнався шоумен.

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Дмитро Коляденко та Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Щоправда, Дмитро Коляденко зізнається, що йому набридло вже бути самотнім. Артист говорить, що хоче закохатися, відчувати ласку, обійми. Утім, поки що шоумен не знайшов саме ту людину. Ті, хто подобається Коляденку – вони зайняті або ж присутня різниця у віці.

"У мене вже давно не було стосунків ні з ким. У мене вже дах їде, але я не можу знайти ту людину, з якою я буду. Хто мені подобається – вони зайняті люди, а кому я – вони мені не подобаються. Є різниця у віці, а там зайняті люди, а вже розумію, що я вже дід, а потім я розумію, що мені одному краще. Але мені хочеться обіймів, мені хочеться ласки, сексу, любові", - поділився шоумен.

Нагадаємо, тим часом син Дмитра Коляденка наразі не самотній. Ба більше, Пилип вже три роки як одружений. Нещодавно музикант розповів, яким було його таємне весілля.