Дмитро Коляденко вперше розкрив правду про таємне весілля сина та як ставиться до невістки

Дмитро Коляденко і його син Пилип

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Український шоумен Дмитро Коляденко вперше відверто розповів, як минуло весілля його сина Пилипа Коляденка зі стилісткою-перукаркою Нодірою Тураджановою.

За словами артиста, молодята свідомо відмовилися від гучного традиційного святкування на користь затишної сімейної атмосфери. В інтерв’ю oboz.ua Коляденко зізнався, що знав про намір сина одружитися ще до церемонії. Попри багаторічний досвід роботи у шоубізнесі та сотні побачених весіль, саме це святкування він назвав найтеплішим у своєму житті.

За словами шоумена, після офіційного розпису родина зібралася наступного дня на дачі матері Пилипа — хореографині Олени Коляденко. За святковим столом були лише шестеро: молодята, Дмитро й Олена Коляденки, друг нареченого Дмитро Каднай та його пес.

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«Святкували на дачі в Олени. Вона все організувала сама: запросила ресторанне обслуговування, красиво накрила стіл. Без сукні нареченої, без сотні гостей. Це була тепла сімейна вечеря при свічках, із дуже смачною їжею, довгими розмовами. Не було ведучих, конкурсів, танців, артистів. Ми просто були разом. Я, чесно кажучи, плакав від щастя. Згадували, яким маленьким був Пилип, говорили тости, слухали джаз, виходили в сад. Була весна, усе навколо зеленіло. Для мене це було найкраще весілля, яке коли-небудь бачив. І я його не забуду ніколи», — поділився артист.

Нодіра Тураджанова — дружина Пилипа Коляденка / © instagram.com/turadzhanova.n

Окремо Дмитро висловився про невістку. Він назвав Нодіру талановитою, працьовитою та творчою людиною. За словами Коляденка, вона працює стилісткою-перукаркою, співпрацює з українськими артистами та брала участь у створенні образів для постановки відомого балету.

«Дуже працьовита. І найголовніше — щиро підтримує Пилипа — допомагає йому. Ми її дуже любимо — вона завжди з нами. І я щасливий, що поруч із моїм сином саме така людина. І він її дуже любить», — наголосив шоумен.

Також Дмитро зізнався, що вже мріє про онуків і не приховує цього від сина: «„Я Пилипу постійно кажу: „Тобі з 18 років можна займатися сексом. Я хочу бути дідусем!“. А він відповідає: „Батьку, ну я ще попрацюю“».

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До слова, подружжя разом уже чотири роки. Раніше Пилип Коляденко розповідав, що з майбутньою дружиною його звели непрості часи. Зокрема, вирішальну роль у зближенні зіграли пандемія та хвороба. Пара одночасно захворіла на COVID-19, через що вони почали проводити разом більше часу й пізнавати одне одного глибше.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко висловився про примирення зі співачкою Іриною Білик після півторарічної паузи. Зірок зблизив один випадок.

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