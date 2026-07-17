Дмитро Коляденко заборгував Білик чималу суму й здивував, як віддавав гроші через 12 років

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

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Український шоумен і хореограф Дмитро Коляденко поставив крапку в багаторічній історії з боргом перед Іриною Білик.

Раніше між колишніми велася палка дискусія у публічному просторі. Ірина свого часу запевняла, що зробила тодішньому бойфренду Дмитру подарунок — придбала авто. Проте шоумен запевняв, що її кошти пішли лише на перший внесок і він зобов’язався їх віддати.

Зрештою, в інтерв’ю oboz.ua Коляденко розставив усі крапки над «і». Він зауважив, що свою обіцянку виконав і віддав гроші співачці у повному обсязі. Щоправда, пояснив, що сталося це через 12 років від моменту позичання. За словами зірки, всю суму вдалося зібрати й віддати завдяки продажу майна.

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Дмитро Коляденко й Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

«Я продав квартиру в рідних Сумах і повернув їй ті п’ять тисяч доларів — борг за машину. Не віддавав 12 років, але й вона всім казала, що купила мені авто. А це не так. Віддав, а вона знову потім каже в інтерв’ю: "Так-так, я подарувала йому машину". Пишу: "Іро, ну я ж тобі віддав гроші. Це бачив і твій продюсер". А вона: "О, я вже заплуталася"», — зі сміхом розповів шоумен.

До слова, Дмитро Коляденко та Ірина Білик перебували у стосунках від 2001 до 2006 року. Їхній роман був бурхливим, однак після розриву знаменитості змогли зберегти дружнє спілкування, хоча час від часу між ними знову виникають публічні непорозуміння.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко вперше розповів про таємне весілля сина Пилипа. Він зізнався, хто організовував свято та які гості були присутні.

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