Дмитро Коляденко зізнався, чому постійно ходить у шапці, та пожартував про свій інтим

Шоумен розкрив правду про свій упізнаваний елемент стилю.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дмитро Коляденко / © скриншот з відео

Український хореограф і шоумен Дмитро Коляденко висловився про свій незмінний атрибут в образі.

Як відомо, роками шоумен будував свою кар’єру в різних амплуа, змінював образи від яскравих до більш стриманих, але все ж єдине залишилося незмінним — головний убір. Саме про нього вирішив запитати один з членів команди Дмитра.

Чоловік заскочив зірку просто у нього на кухні у шапці й запитав, чому він ніяк не може позбутися цього елементу образу. У відповідь Коляденко лаконічно зазначив: «Це імідж».

Дмитро Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Та все ж діалог зайшов ще далі. Чоловік за кадром з гумором припустив, що Дмитро не знімає шапку за жодних обставин і навіть під час інтиму. Зірка з усмішкою погодився з цим і зізнався, що у парі з партнеркою він найбільш «прибацаний» і, мовляв, навіть коли роздягається, то лишає головний убір на місці.

У коментарях шанувальники відреагували сміхом і жартами із фразою «мама, я поїв і у шапці».

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Коляденко вітав свого сина Пилипа з днем народження. Артист показав фото іменинника й публічно звернувся до нього з нагоди 33-річчя.

