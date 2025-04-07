Дмитро Коляденко зізнався, який його син насправді, та розсекретив їхню смішну традицію

Дмитро Коляденко з сином

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Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко розповів про родинні стосунки з 32-річним сином Пилипом.

За словами зірки, з сином він доволі душевно проводить час. Дмитро говорить, що наодинці вони позбуваються будь-яких образів і повністю розслабляються. Зокрема, стриманий на публіці Пилип поруч з батьком перетворюється у жартівливого та енергійного. Тож Коляденко неймовірно тішиться спільному дозвіллю.

"Ми класно спілкуємося, багато сміємося. Мені дуже весело з Пилипом. Інколи навіть сльози течуть від сміху. Взагалі він хлопчик спокійний, а коли ми з ним, то дуже багато жартуємо. Мені подобається, що його таким не знають. Думаю, навіть мама його таким не бачила. Лише зі мною він може розслабитися. І мені це дуже подобається!" — ділиться Дмитро в інтерв'ю Viva.

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Пилип Коляденко / © instagram.com/philipp_kolyadenko

До того ж рідні люди постійно перебувають на зв'язку. За словами Коляденка, їхні розмови є доволі оригінальними. Зокрема, зірковий батько та син щоразу вигадують для себе кумедні ролі й спілкуються у відповідному жанрі.

"Мені подобається, що щонеділі або раз на чотири дні він мені телефонує. Інколи я йому телефоную. Ще в нас є фішка на зразок рольових ігор. Або в листуванні, або в розмові. Ми зідзвонюємось і міняємо голоси. Буває, я роблю голос, наче такий колоритний чоловік із села: "Ало, привіт, малий! Як справи?" Він: "Все добре, а хто це?" Я кажу: "Та це ж я — Колян". Він: "О, і шо ти?" А я жартую: "Та оце їду на тракторі". В інший день ми граємо інші ролі", — сміючись, зізнався шоумен.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва надіслала подарунок своїй старшій доньці. Соня Кіперман похизувалася коштовними речами від мами.