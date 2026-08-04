Дмитро Коляденко зробив тривожне зізнання про здоров'я після вердикту лікарів: "Сказали треба"

Дмитро Коляденко

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Український шоумен Дмитро Коляденко несподівано приголомшив прихильників особистим зізнанням про здоров’я та чесно розповів, чому тепер змушений носити окуляри не заради ефектного образу.

Артист, який роками не розлучався з окулярами і зробив їх своєю візитівкою, зізнався, що тепер цей аксесуар став для нього необхідністю. За словами Коляденка, раніше він одягав їх виключно заради стилю. Та нещодавно ситуація кардинально змінилася. Шоумен не приховував емоцій і відверто поділився переживаннями. Його слова одразу викликали хвилю підтримки в Мережі.

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«Не думав, що Так. З 15 років носив окуляри…. Для іміджу! А зараз, в 55 років! Мені прописали їх лікарі. Сказали: „Треба „…. І привіт, „Діпрессія“», — написав Дмитро Коляденко.

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Дмитро Коляденко / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Допис Дмитра Коляденка / © instagram.com/kolyadenkodima_official

Відверте зізнання артиста не залишило байдужими його прихильників. У коментарях вони підтримали шоумена, побажали йому міцного здоров’я та зазначили, що окуляри давно стали невід’ємною частиною його впізнаваного стилю. Багато хто також закликав Коляденка не засмучуватися через вікові зміни та сприймати їх спокійніше.

Нагадаємо, нещодавно 55-річний Дмитро Коляденко чесно відповів, чи перебуває зараз у стосунках та в кого закоханий.

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