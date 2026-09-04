Дмитро Комаров після тривалої паузи з'явився на публіці та привернув увагу: який вигляд має зірка

Дмитро Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Відомий український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров уперше за тривалий час з’явився на публіці та показався на світському заході в Києві.

Напередодні телеведучого помітили серед гостей закритої презентації дебютного роману співака Олександра Пономарьова «30 днів: ШІ-людина». Подія відбулася 3 вересня у київській книгарні-кав’ярні. Комаров завітав на вечір у компанії інших представників українського шоубізнесу та медіа. Ведучим заходу став Анатолій Анатоліч. Поява Дмитра Комарова особливо привернула увагу, адже останнім часом телеведучий нечасто з’являється на світських подіях.

Реклама

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Телеведучий мав стриманий і водночас стильний вигляд. Для публічної появи він обрав класичний образ, який доповнив невимушеними деталями. Комаров охоче спілкувався з іншими гостями заходу та позував перед камерами.

Реклама

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Тим часом головним приводом для зустрічі стала презентація першої авторської книги Олександра Пономарьова. Особливу увагу гостей привернув благодійний аукціон, під час якого перший примірник роману з трьома автографами продали за 80 тисяч гривень. Усі зібрані кошти передадуть на підтримку полку «АЗОВ».

Проєкт «Наодинці з Гламуром» також побував на події та розпитав зіркових гостей про найцікавіше з їхнього особистого та професійного життя. Тож чекайте на прем’єру нового випуску вже незабаром і дізнавайтеся ще більше ексклюзивних новин зі світу шоубізнесу.

Презентація роману Олександра Пономарьова / © ТСН

Нагадаємо, нещодавно Олександр Пономарьов показав рідкісне фото з 19-річним сином і здивував їхньою схожістю.

Новини партнерів