Дмитро Комаров продав на аукціоні свій унікальний мотоцикл: скільки коштів вдалося зібрати для ЗСУ

Дмитро Комаров / © instagram.com/komarovmir

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Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров продав на аукціоні унікальний мотоцикл, аби допомогти ЗСУ.

Зірка проєкту «Світ навиворіт» у свій день народження оголосив про продаж Kawasaki Drifter 2001 року випуску. Це унікальний мотоцикл, який існує лише один у світі. Журналіст виставив мотоцикл на аукціон і поставив стартову ціну у розмірі 1,2 млн грн.

Дмитро Комаров це зробив, аби зібрати кошти на допомогу ЗСУ. На виручені гроші ведучий придбає НРК — наземний роботизований комплекс, який безпечно доставляє будь-що на передові позиції, а головне — може евакуювати пораненого з точки, куди люди на допомогу прийти не можуть.

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Дмитро Комаров / © instagram.com/komarovmir

І ось, у мотоцикла з’явився новий власник. Транспортний засіб придбав IT-підприємець Віталій Брильов. Він поставив на аукціоні ставку у розмірі двох мільйонів гривень. До речі, усього за мотоцикл вдалося виручити 3,5 млн гривень. Ставку у розмірі 1,5 млн грн поставив підприємець Володимир Поперешнюк, і при цьому зазначив, що не бере участі в аукціоні, а просто хоче допомогти військовим.

Врешті, всі виручені Дмитром Комаровим кошти підуть на допомогу ЗСУ.

До речі, такий досвід для ведучого не перший. 2022 року журналіст продав на аукціоні свій унікальний спорткар за мільйон гривень. Тоді теж кошти пішли на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров святкував день народження. Тоді ведучий вперше за тривалий час поділився своїм свіжим фото і показав, який вигляд має зараз.

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