Дмитро Комаров приголомшив кардинальним схудненням: який вигляд ведучий має зараз

Знаменитість значно змінився за останні декілька місяців.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дмитро Комаров

Дмитро Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Український ведучий Дмитро Комаров показався у несподівано оновленому образі.

Шанувальники відзначають, що за останні місяці телеведучий помітно схуд і має зовсім інакший вигляд. Світлини, які Комаров опублікував в Instagram, показують зміни не лише у фігурі, а й у рисах обличчя. Телеведучий став більш підтягнутим та помітно помолодшав.

Дмитро поки не коментує різку зміну зовнішності і не розкриває секретів свого нового вигляду, тож фанам залишається лише здогадуватися, як саме телеведучий досяг таких змін.

Дмитро Комаров

Дмитро Комаров

Незважаючи на зміни у зовнішності, Комаров продовжує активно працювати та ділитися новинами зі своїх подорожей. У соціальних мережах він регулярно показує робочі моменти, зустрічі з командою та цікаві локації, демонструючи, що новий вигляд ніяк не вплинув на його активність і життєву енергію.

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак Нікіта Кісельов здивував шанувальників кардинальною зміною зовнішності. Після втрати 40 кг артист розповів, що це стало для нього справжнім спасінням.

