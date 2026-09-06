Дмитро Комаров розсекретив міцну дружбу з Пономарьовим і як вона зав'язалась під час війни

Дмитро Комаров та Олександр Пономарьов / © ТСН

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Український журналіст та ведучий шоу «Світ навиворіт» Дмитро Комаров розсекретив міцну дружбу зі співаком Олександром Пономарьовим.

Раніше знаменитості були знайомі, проте близького спілкування як такого між ними не було. А все тому, що в них було неправильне враження один про одного. Дмитро Комаров напроєкті «Наодинці з Гламуром» чесно зізнається, що вважав Олександра Пономарьова занадто зірковим. Журналіст пригадує, як на початку 2000-х співак вже їздив на лімузині та з охороною. Виявилося, то артист таким чином просто підтримував імідж перед участю в «Євробаченні». Сам виконавець теж вважав журналіста неприступним.

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Однак декілька років тому Дмитро Комаров та Олександр Пономарьов зустрілись і ближче поспілкувались. Виявилося, що їх багато чого пов’язує. Тож, відтоді між ними зав’язалась міцна дружба.

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Дмитро Комаров та Олександр Пономарьов / © ТСН

«Ми не так думали один про одного, як насправді є. Я кажу, що пам’ятаю тебе, коли я ще був молодим фотографом. 2001 року я фотографував його в ресторані, він приїхав на лімузині з охороною. Я подумав, що понтовий чувак. Потім я бачив, як Саша проводив свій концерт, там був вже перед „Євробаченням“ новий лімузин. Я думав, що він занадто зірковий. Коли ми познайомились, я зрозумів, що це звичайна людина. А він думав, що я зірковий», — говорить журналіст Анні Севастьяновій.

До речі, Олександр Пономарьов та Дмитро Комаров часто ходять один до одного в гості та подорожують разом. Ба більше, цієї зими знаменитості з сім’ями відпочивали в Карпатах. Журналіст із теплотою згадує ці моменти.

«Тепер ми ходимо одне до одного в гості, разом зустрічаємося в різних місцях України. Наприклад, цієї зими я навіть їздив у гості до Саші до Карпат, ми там проводили час, Саня нам готував», — ділиться ведучий.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Дмитро КОМАРОВ: таємні зйомки, життя після розлучення та дружбу з ПОНОМАРЬОВИМ | ЕКСКЛЮЗИВ

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Нагадаємо, нещодавно Дмитро Комаров після тривалої паузи з’явився на публіці. Журналіст підтримав свого друга Олександра Пономарьова на світському заході.

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