Дмитро Комаров розсекретив, на скільки кіло схуднув і що йому допомогло позбутися ваги

Дмитро Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Український ведучий та журналіст Дмитро Комаров розсекретив, на скільки схуднув та що саме допомогло йому позбуватися ваги.

Знаменитість серйозно взявся за своє здоров'я після того, як здав аналізи в Інституті геронтології. Річ у тім, що Дмитру Комарову 42 роки, але після обстеження його біологічний вік виявився значно вищим. Тож, ведучий вирішив виправити цю ситуацію та серйозно зайнявся своїм здоров'ям. На проєкті "Світ навиворіт" журналіст говорить, що через роботу часу на спорт у нього не було, а от харчування він кардинально змінив. Врешті, це дало результат. Дмитро Комаров за три місяці позбувся п'яти кілограмів.

"Друзі, скажу чесно, на спорт часу не було, багато знімань. Але за харчування взявся дуже серйозно, виключив все шкідливе, скинув п'ять кілограмів ваги", - поділився журналіст.

Дмитро Комаров в Інституті геронтології / © скриншот з відео

Ведучий знову пройшов обстеження в Інституті геронтології. Врешті, його біологічний вік знизився майже на два роки. За всі аналізи та обстеження журналіст заплатив майже сім тисяч. Однак Дмитро Комаров переконаний, що воно було того варте.

