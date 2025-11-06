ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Дмитро Кулеба одружується вдруге: політик освідчився своїй коханій

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька заручились.

Валерія Сулима
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба одружується вдруге.

Вже тривалий час політик перебуває в стосунках зі співзасновницею видавництва "Книголав" Світланою Павелецькою. Раніше Кулеба, який вже був у шлюбі, доволі скептично ставився до того, аби знову одружуватися. Та на проєкті "55 за 5" ексміністр МЗС зізнався, що його думка почала змінюватися. За словами Кулеби, чим довше він перебуває в стосунках із Павелецькою, тим більше замислюється про шлюб.

"Чим довше ми живемо разом, тим більше я змінюю свою думку про шлюб. Ми навіть про це говорили. Світлано, я знаю твої бажання", - поділився політик.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька / © instagram.com/paveletskaya_svitlana

Та згодом Дмитро Кулеба здивував, що насправді вже готувався до освідчення, просто не хотів псувати сюрприз. Він покликав Світлану Павелецьку вийти за нього заміж, а та погодилась.

"Я давав інтерв'ю і попросив вас не руйнувати один сюрприз. Так от, поки ви там монтуєте, цей сюрприз відбувся. Я освідчився Світлані", - розсекретив політик.

Зазначимо, Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька зізнались у стосунках у квітні 2023 року, хоча їх почали підозрювати в романі ще в грудні 2021-го. Тоді парочку заскочили разом. Що цікаво, на той момент Кулеба перебував у шлюбі з Євгенією Кулебою, яка народила йому двох дітей. Вони офіційно розлучились у квітні 2022 року.

Нагадаємо, раніше лідера гурту "Без Обмежень" Сергія Танчинця запідозрили в одруженні. Артист засвітив на безіменному пальці обручку.

