Дмитро Монатік здивував фанів змінами у зовнішності: "Здалося, що це Коляденко"

Дмитро Монатік

Український артист Дмитро Монатік опинився у центрі бурхливих обговорень після виступу в Одесі.

Так, кадри з концерту швидко розлетілося Мережею й викликало неоднозначну реакцію шанувальників. На сцені співак з’явився у дещо оновленому образі — чорному комплекті з оверсайз-сорочки з короткими рукавами та широких шортах складного крою. Доповнила образ нова зачіска. Артист відростив волосся, що суттєво змінило його зовнішність.

Лук виконавця спровокував хвилю коментарів. Дехто з користувачів поставився до перевтілення критично, жартома порівнюючи виконавця з іншими співаками та навіть героями мультфільмів. Водночас інші прихильники стали на захист співака, наголошуючи, що зовнішність — це справа смаку, а головне — його творчість. Сам Монатік наразі публічно не реагував на дискусії довкола свого нового іміджу.

Спершу мені здалося, що це Діма Коляденко

А мені він подобається. Яка різниця, який він — головне його творчість

Хто стиліст? Вони справді думають, що це гарно?

Люди, будьте добрішими, він звичайна людина!

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також спровокувала чутки про зміни у зовнішності. Артистці приписали збільшення грудей після її появи у мереживній білизні — вона вже розкрила правду.