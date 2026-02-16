ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
221
Час на прочитання
1 хв

Дмитро Монатік здивував фанів змінами у зовнішності: "Здалося, що це Коляденко"

Зірка не зважає на критику в Мережі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Дмитро Монатік

Дмитро Монатік / © пресслужба MONATIK

Український артист Дмитро Монатік опинився у центрі бурхливих обговорень після виступу в Одесі.

Так, кадри з концерту швидко розлетілося Мережею й викликало неоднозначну реакцію шанувальників. На сцені співак з’явився у дещо оновленому образі — чорному комплекті з оверсайз-сорочки з короткими рукавами та широких шортах складного крою. Доповнила образ нова зачіска. Артист відростив волосся, що суттєво змінило його зовнішність.

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

Лук виконавця спровокував хвилю коментарів. Дехто з користувачів поставився до перевтілення критично, жартома порівнюючи виконавця з іншими співаками та навіть героями мультфільмів. Водночас інші прихильники стали на захист співака, наголошуючи, що зовнішність — це справа смаку, а головне — його творчість. Сам Монатік наразі публічно не реагував на дискусії довкола свого нового іміджу.

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

Дмитро Монатік

  • Спершу мені здалося, що це Діма Коляденко

  • А мені він подобається. Яка різниця, який він — головне його творчість

  • Хто стиліст? Вони справді думають, що це гарно?

  • Люди, будьте добрішими, він звичайна людина!

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також спровокувала чутки про зміни у зовнішності. Артистці приписали збільшення грудей після її появи у мереживній білизні — вона вже розкрила правду.

Дата публікації
Кількість переглядів
221
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie