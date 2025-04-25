Дмитро Шуров вперше за тривалий час розповів про 21-річного сина: де він зараз і який вигляд має

Дмитро Шуров і Лев Шуров

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Лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров зізнався, чи підтримує сина Лева в його кар'єрі, і чому за два роки сам не написав жодної пісні.

Відомий музикант Дмитро Шуров став одним з номінантів цьогорічної премії YUNA. На червоному хіднику лідер гурту Pianoбой з'явився один, без дружини Ольги і сина Лева, з якими зазвичай раніше відвідував публічні заходи. У коментарі ТСН.ua Шуров зізнався, де наразі перебуває його 21-річний нащадок.

"Лев навчається у музичному коледжі на музичного продюсера. Важко, бо Лондон — це дуже дороге місто. Він виживає, підробляє, намагається знайти себе в цьому світі. Крім навчання, працює по спеціальності, тобто грає в різних місцях свою музику", — розповідає Шуров.

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Як ми дізналися, місяць тому у Лева Шурова вже навіть вийшов дебютний сингл, який має назву London Doesn't Love Me. Відомий батько на своїй сторінці в Facebook ось так привітав талановитого сина: "Пісня вже у бурхливому морі світової музики. Вдалого плавання! Там хоч і водяться акули, але й світанки найкрасивіші".

Що ж стосується самого Дмитра, нещодавно 43-річний музикант нарешті випустив дві нові композиції "Знеструмлене серце" і "Краще, що є". Як зізнався ТСН.ua, за два роки він не написав жодної пісні: "Мені, як автору, потрібен був час, щоб пережити емоції, перетужити біль…Але відкрию вам таємницю, скоро вийде ще один трек, він буде про любов і матиме назву "Пліч-о-пліч".