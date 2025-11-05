Дмитро Ступка несподівано показав рідкісні фото з бабусею та привітав її з важливим святом

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

Український актор Дмитро Ступка, син Остапа Ступки та онук покійного Богдана Ступки, поділився ніжними кадрами з бабусею Ларисою, яка була дружиною знаменитого артиста.

У своїх соцмережах Дмитро опублікував архівне фото подружжя Ступок і спільний кадр із бабусею, зроблений декілька років тому. Актор тепло звернувся до неї, привітавши з днем народження та зізнавшись, що сильно сумує за рідною людиною.

"Бабусю! Мамусю! Дорогенька моя! Я тебе дуже сильно люблю та сумую. З днем народження. Бажаю тобі міцного здоров’я", — написав Дмитро.

Сториз Дмитра Ступки / © instagram.com/stupka777

Відомо, що після початку повномасштабної війни артист мешкає у Сполучених Штатах Америки, тому бачиться з рідними нечасто. Лариса Ступка — вдова Богдана Сильвестровича, з яким вона прожила у шлюбі 45 років. Після смерті чоловіка жінка веде закритий спосіб життя і рідко з’являється на публіці, тож нові фото від онука викликали особливу зацікавленість серед прихильників родини Ступок.

