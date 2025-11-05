ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Дмитро Ступка несподівано показав рідкісні фото з бабусею та привітав її з важливим святом

Актор зворушливо привітав дружину легендарного Богдана Ступки з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дмитро Ступка

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

Український актор Дмитро Ступка, син Остапа Ступки та онук покійного Богдана Ступки, поділився ніжними кадрами з бабусею Ларисою, яка була дружиною знаменитого артиста.

У своїх соцмережах Дмитро опублікував архівне фото подружжя Ступок і спільний кадр із бабусею, зроблений декілька років тому. Актор тепло звернувся до неї, привітавши з днем народження та зізнавшись, що сильно сумує за рідною людиною.

"Бабусю! Мамусю! Дорогенька моя! Я тебе дуже сильно люблю та сумую. З днем народження. Бажаю тобі міцного здоров’я", — написав Дмитро.

Сториз Дмитра Ступки / © instagram.com/stupka777

Сториз Дмитра Ступки / © instagram.com/stupka777

Сториз Дмитра Ступки / © instagram.com/stupka777

Сториз Дмитра Ступки / © instagram.com/stupka777

Відомо, що після початку повномасштабної війни артист мешкає у Сполучених Штатах Америки, тому бачиться з рідними нечасто. Лариса Ступка — вдова Богдана Сильвестровича, з яким вона прожила у шлюбі 45 років. Після смерті чоловіка жінка веде закритий спосіб життя і рідко з’являється на публіці, тож нові фото від онука викликали особливу зацікавленість серед прихильників родини Ступок.

Нагадаємо, нещодавно батько Дмитра Ступки — Остап — вперше прокоментував гучні чутки про роман із молодшою на 35 років театрознавицею, через яку нібито розірвав стосунки з колишньою. Актор відверто зізнався, як зародилися їхні почуття, а його обраниця поділилася подробицями знайомства з родиною відомого артиста.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie