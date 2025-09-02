ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Дмитро Ступка показав кохану в її день народження та яким розкішним подарунком привітав у США

Парочка насолоджується романтичною відпусткою у казковому місці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Дмитро Ступка з обраницею

Дмитро Ступка з обраницею / © instagram.com/stupka777

Український актор Дмитро Ступка привітав свою обраницю Юлію Барабанову з днем народження.

У своєму фотоблогу шоумен опублікував щасливий ранок іменинниці. На кадрах видніється пишний букет троянд, який він вручив їй у квартирі. Наступною частиною святкового дня стала подорож закоханих на Гаваї, яку актор подарував дівчині. На мальовничому пляжі Ступка показався у плавках і як щасливо бігає поблизу океану.

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка / © instagram.com/stupka777

У дописі він ніжно привітав Юлію з важливим для неї святом і пригадав той шлях, який вони пройшли разом: "Кохана моя, вітаю тебе з Днем народження! Перше вересня у всіх асоціюється зі школою, а для мене це день, коли народилася моя найбільша радість і любов. Ми з тобою вже пройшли через стільки всього – і веселого, і складного. Знаю, з тобою навіть найважчі моменти перетворюються на пригоди, а найкращі – стають ще кращими. Ти — моє сонце, моя підтримка, моє натхнення і мій найбільший скарб. Обіцяю, попереду у нас буде ще більше щасливих днів, ніж ми можемо собі уявити".

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Своєю чергою іменинниця відповіла обранцеві взаємними теплими словами вдячності: "Дякую тобі за ці емоції. Не всі чоловіки вміють так тішити своїх жінок, як ти!".

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка привітав обраницю / © instagram.com/stupka777

Нагадаємо, нещодавно політик Віктор Ющенко щемко привітав дружину з днем народження та показав рідкісну світлину з нею.

