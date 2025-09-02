- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
- Кількість переглядів
- 712
- Час на прочитання
- 2 хв
Дмитро Ступка показав кохану в її день народження та яким розкішним подарунком привітав у США
Парочка насолоджується романтичною відпусткою у казковому місці.
Український актор Дмитро Ступка привітав свою обраницю Юлію Барабанову з днем народження.
У своєму фотоблогу шоумен опублікував щасливий ранок іменинниці. На кадрах видніється пишний букет троянд, який він вручив їй у квартирі. Наступною частиною святкового дня стала подорож закоханих на Гаваї, яку актор подарував дівчині. На мальовничому пляжі Ступка показався у плавках і як щасливо бігає поблизу океану.
У дописі він ніжно привітав Юлію з важливим для неї святом і пригадав той шлях, який вони пройшли разом: "Кохана моя, вітаю тебе з Днем народження! Перше вересня у всіх асоціюється зі школою, а для мене це день, коли народилася моя найбільша радість і любов. Ми з тобою вже пройшли через стільки всього – і веселого, і складного. Знаю, з тобою навіть найважчі моменти перетворюються на пригоди, а найкращі – стають ще кращими. Ти — моє сонце, моя підтримка, моє натхнення і мій найбільший скарб. Обіцяю, попереду у нас буде ще більше щасливих днів, ніж ми можемо собі уявити".
Своєю чергою іменинниця відповіла обранцеві взаємними теплими словами вдячності: "Дякую тобі за ці емоції. Не всі чоловіки вміють так тішити своїх жінок, як ти!".
