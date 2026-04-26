Дмитро Ступка у США возз'єднався з ексдружиною Логуновою після її скандальної заяви про компромат
Колишнє подружжя зберігає зв’язок заради спільної дитини.
Український актор Дмитро Ступка після гучних заяв колишньої дружини Поліни Логунової про можливий компромат на його родину несподівано возз’єднався з нею.
І все це колишнє подружжя зробило задля спільної доньки Богдани, якій 25 квітня виповнилося дев’ять років. Іменинниця відсвяткувала особливий день у США у колі батьків та друзів. Своєю чергою Ступка ніжно привітав доньку і поділився фото з нею в Instagram. У дописі артист зізнався, що пишається дівчинкою та робить усе, аби її дитинство було щасливим.
«Дорога моя донечко, тобі сьогодні дев’ять років, і я не можу повірити, як швидко минає час. Я люблю тебе безмежно і дуже стараюся, щоб твоє дитинство було щасливим. Ти неймовірна, талановита, красива, і я пишаюся тобою кожного дня. Попереду на тебе чекає чудове майбутнє. Я завжди поруч, люблячий тато», — зворушив Дмитро.
Крім того, зірковий батько показав сюрприз для Богдани. Він з ексдружиною заздалегідь подбав про декор будинку кульками та квітами. Окремо Поліна та Дмитро потурбувалися про стіл зі смаколиками для малечі й потішили іменинницю яскравим тортом.
Сама Логунова лаконічно відреагувала на подію, підписавши відео одним словом: «Дякую».
