Дмитро Волканов довів до сліз зворушливим відео і показав фото, де його не впізнати

Виконавець представив нову композицію "Сімейний альбом".

Відомий співак Дмитро Волканов презентував новий кліп "Сімейний альбом", де з ним знялися його батьки та кохана. А ще поділився небаченими фото з дитинства.

За словами артиста, ця пісня є особистою і болісною для нього. Але вона не про сум, а про найщасливіші спогади, які ми зберігаємо в пам’яті з дитинства. Нову пісню Дмитро присвячує всім українським родинам, особливо тим, які через війну були змушені залишити рідну домівку. Нагадаємо, сам співак родом із Бердянська. Коли російські загарбники окупували місто, Волканов перебував у Києві, а його рідні опинилися в окупації.

"Кліп знімався про те, що ми зазвичай забуваємо цінувати. А саме - про наші родини. У потоці життя ми знаходимо друзів, проводимо багато часу в роботі, і родина опиняється на третьому, четвертому, а то й на п'ятому місці. Але чим старше я стаю, тим більше переконуюсь, що родина — це найважливіше в житті. Це люди, які тебе будуть щиро любити попри все", — поділився 24-річний артист з ТСН.ua.

До слова, в кліпі разом з Дмитром знялися його батьки - Альбіна і В’ячеслав, кохана Наталя і навіть їхня улюблениця-собачка Моніка. Нагадаємо, мама Волканова вже знімалася в його кліпі “Я одружуся, мамо", а ось для батька — це професійний дебют. 

Кадр зі знімань кліпу "Сімейний альбом" - батьки і кохана Дмитра Волканова

Кадр зі знімань кліпу "Сімейний альбом" - батьки і кохана Дмитра Волканова

"Він дуже хвилювався перед зніманням, мабуть, думав, що буде грати головну роль. У підсумку тато на екрані з’являється всього на декілька секунд, але сам факт! До речі, реліз кліпу відбувся саме в татовий день народження, тому це своєрідний подарунок йому від мене", — каже Волканов.

На честь виходу кліпу співак поділився з ТСН.ua ексклюзивними фотографіями зі свого дитинства, які теж можна розгледіти у відео. На деяких з них співак разом з дідусем Дмитром. "На жаль, його вже немає з нами 11 років. Але пам'ять про нього в нашій сім’і не згасає. Він був головою нашої родини, талановитим музикантом, завдяки якому я і почав співати. Цим кліпом мені хочеться висловити свою повагу дідусю", — відверто розповів Дмитро Волканов.

Дмитро Волканов разом з дідусем

Дмитро Волканов разом з дідусем

Дмитро Волканов разом з батьками

Дмитро Волканов разом з батьками

Дмитро Волканов разом з бабусею

Дмитро Волканов разом з бабусею

Майбутня зірка Дмитро Волканов

Майбутня зірка Дмитро Волканов

У коментарях під відео прихильники привітали Дмитра з прем’єрою і поділилися своїми враженнями:

  • Це щирий і теплий твір, у якому кожен впізнає частинку своєї історії, своїх дорогих людей і найцінніші спогади.

  • У мене в однієї сльози і мурашки по шкірі від цієї пісні? Сильна композиція. Дякую за такі емоції.

  • Мені 64. Слухала і на очах сльози! Молодець! Так тримати! Дякуємо Андрію Данилку за такий скарб!

Нагадаємо, раніше Дмитро Волканов неочікувано звернувся до Андрія Данилка і розсекретив, як привітав його з днем народження.

