Дмитро Волканов майстерно підколов і поставив на місце Соломку, який обізвав його хіти "колгоспними"
Артист відповів ведучому, який розкритикував його творчість.
Популярний український співак Дмитро Волканов поставив на місце Славу Соломку, який обізвав його пісні "колгоспними".
Виконавець відповів ведучому у своєму Telegram-каналі. Артист зазначив, що для нього головне – це настрій публіки. Зокрема, аудиторія співає пісні Дмитра Волканова, на концертах підтанцьовує йому і в такі реально тяжкі часи відпочиває. Що ж стосується композицій – то співак звернув увагу Слави Соломки на те, що жанри є різними і кожен обирає те, що йому до душі.
"Я вдячний за увагу до моєї творчості. Якщо наші пісні називають "колгоспними", то значить вони по-справжньому "народні". Головне для мене, що люди на концертах щиро співають і танцюють, не важливо, в селі чи в місті! І що навіть у найскладніший час вони можуть отримати від моїх пісень радість і підтримку. Я вірю, що музика має бути різною — і хай кожен знайде ту, яка гріє саме його серце", - відповів артист.
Також Дмитро Волканов майстерно підколов Славу Соломку. Ведучий заявив, що артист нібито через жанр його пісень виступає лише в "сільських ДК". виконавець опублікував афішу про його виступ у столичному палаці "Україна". Співак запросив на свій концерт у "головному сільському ДК країни".
"До речі, запрошую всіх у "головний сільський ДК нашої країни" на думку Соломки", - підколов ведучого артист.
Нагадаємо, нещодавно Слава Соломка розкритикував пісні Дмитра Волканова. Він обізвав їх "колгоспними", і нібито через це артист виступає лише у "сільських ДК".