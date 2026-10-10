Дмитро Волканов назвав суму витрат на концерт у Палаці спорту та зробив зізнання про весілля

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov

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Співак Дмитро Волканов пояснив, чому перенесли його сольний концерт у Палаці спорту, та зізнався, чи планує найближчим часом одружуватися.

Артист зізнався, що про перенесення концерту знав приблизно п’ять днів. За його словами в проєкті «Наодинці з Гламуром», рішення ухвалювали не лише в його команді. Київська військова адміністрація офіційно заборонила проведення заходу. Причиною стала відсутність у Палаці спорту можливості забезпечити глядачів належним укриттям. Волканов наголосив, що не хоче наражати людей на небезпеку.

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«Я, звичайно, хочу там виступити, але я думаю, що мені тільки 25 років, у мене все життя попереду. А ризикувати такою кількістю людей, не дай Боже щось станеться, — я цього не хочу», — поділився співак з Анною Севастьяновою.

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Дмитро Волканов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Співак також розповів про фінансовий бік перенесення масштабного шоу. До концерту артисти вкладають значні кошти в оренду, світло, аранжування, костюми та команду. За словами Дмитра, його команді пощастило — підготовлені витрати не пропадуть, адже шоу просто перенесуть на іншу дату.

«Наша команда може вкласти туди мільйони, мільйони, мільйони гривень для того, щоб зробити шоу, а потім на п’ятій пісні розпочнеться тривога. Ні людям не буде кайфово, ні нам не буде кайфово», — зізнається артист.

Дмитро Волканов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас Волканов зізнався, що поки не готовий планувати весілля. Артист мріє створити родину в мирній Україні та повернутися до розмов про одруження тоді, коли за вікном стане тихіше.

«Діма Волканов будує свою родину виключно в мирній Україні, якщо вона колись буде, дай Боже», — стверджує співак.

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▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПЛІТКИ ПРО РОМАН, ПРОТЕЖЕ КІРКОРОВА І «НІЖ У СПИНУ»: про що зірки мовчали 20 РОКІВ

Дмитро Волканов / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Нагадаємо, нещодавно мокрий Дмитро Волканов показав пестощі в річці з коханою-красунею та посвітив оголеним торсом.

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