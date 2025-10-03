ТСН у соціальних мережах

Дмитро Волканов неочікувано звернувся до Андрія Данилка і розсекретив, як привітав його з днем народження

2 жовтня легендарний артист відсвяткував свій день народження. 

Анна Севастьянова
Дмитро Волканов, Андрій Данилко

Співак Дмитро Волканов просто зі сцени передав поздоровлення народному артисту й своєму другові Андрію Данилку та разом з глядачами привітав його з важливим святом.

Так, під час концерту в Тернополі Волканов переспівав легендарний хіт Вєрки Сердючки "Гулянка". На відео можна почути слова — "Буде жити Україна, якщо ми гуляєм так". Після чого Дмитро звернувся безпосередньо до Андрія Данилка та разом з усіма глядачами, які були у залі, тричі проскандував "Вітаємо". Наостанок ще й додав: "Андрію Михайловичу, з днем народження! Любимо неймовірно! Привіт з Тернополя".

Відео, де Дмитро вітає свого колишнього наставника, співак виклав в Instagram. Вже у коментарі для ТСН.ua Дмитро зізнався, що заздалегідь планував такий сюрприз.

"Це трохи нетипове для мене рішення, бо зазвичай я вітав Андрія Михайловича всі ці роки дзвінком або великим повідомленням рівно в 00:00. Цього року вирішив більш оригінально підійти до цієї події. До речі, через ту фотографію, яка була на екрані під час вітання, я ледь не запізнився на власний виступ. Бо все не міг обрати, який краще знімок з особистого архіву викласти. Дякую глядачам, які підтримали цей сюрприз", — каже Дмитро Волканов і ділиться фотографією, яку ще ніколи не публікували в ЗМІ.

Дмитро Волканов, Андрій Данилко

За словами співака, у кожному місті, де він виступає і згадує Андрія Данилка, реакція публіки майже однакова: "Його дійсно дуже люблять, у кожному куточку України, де би я про нього не казав. Всі з повагою, як до визнаної легенди ставляться, і Тернопіль не став виключенням".

До речі, щодо матеріальних подарунків Волканов зізнається, що поки нічого не купував Андрію Данилку. Але співак розсекретив улюблені квіти народного артиста.

"Чесно, я йому в минулому році подарував тільки квіти. Він їх так любить, особливо мімози. Він реально дуже любить мімози. А взагалі, мені здається, таку особистість, як Андрій Михайлович, важко здивувати. Тому я більше за сюрпризи, які викликають, в першу чергу, емоції, а це не завжди про матеріальне", — поділився з ТСН.ua Дмитро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Волканов приголомшив кардинальним схудненням і показав свої результати до та після.

