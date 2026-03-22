Дмитро Волканов після кардинального схуднення розсекретив свою нову вагу
Також артист розкрив, як позбувався зайвої ваги.
Український співак Дмитро Волканов після кардинального схуднення розсекретив свою нову вагу.
Артист погладшав на тлі активної концертної діяльності. Зокрема, у музиканта почав страждати сон. Окрім того, в дорозі доволі складно повноцінно харчуватися. Дмитро Волканов на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що коли важив 73 кіло, то йому не подобалось своє відображення в дзеркалі, і це при тому, що він невеликого зросту. Врешті, артист почав худнути.
"Я невеличкого зросту - в мене 164 см зріст. І на той момент я важив майже 73 кг. Я так на себе глянув в дзеркало - мені це не подобалось", - говорить співак.
Врешті, позбутися зайвої ваги артисту допомогла самодисципліна. Виконавець став значно менше інше. Окрім того, він почав тренуватися в спортзалі. Дмитро Волканов запевняв, що жорсткого режиму в нього немає. Тим не менш, артист схуд на понад 10 кіло, і нині важить 61,8 кг.
"У мене є тренер у спортзалі, ми займаємося, але немає якогось жорсткого режиму. Просто я дійсно харчуюся трішки менше, ніж загалом. Зараз я 61,8 кг", - зазначив співак.
