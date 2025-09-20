Дмитро Волканов приголомшив кардинальним схудненням і на фото до і після похвалився результатом

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярний український співак Дмитро Волканов приголомшив кардинальним схудненням.

У своєму Instagram виконавець говорить, що його не влаштовував зовнішній вигляд. Він намагався привести своє тіло у форму, але постійно знаходив відмовку – "почну від завтра". Та два роки тому Дмитро Волканов серйозно за це взявся. Співак неабияк схуднув та помітно накачав м'язи. Артист також додав, що попереду ще багато роботи, але найголовніше – початок вже покладений.

"Різниця між цими фотографіями — 2 роки. Ліворуч — я з вічною відмовкою "від понеділка почну". Праворуч — я, який нарешті почав. Немає межі досконалості, попереду ще багато роботи. Але вже сам факт, що я наважився показати ці фото, — для мене особистий Еверест", - поділився артист.

Дмитро Волканов до та після схуднення / © instagram.com/dimavolkanov

Також Дмитро Волканов розкрив, завдяки чому схуд. Співак говорить, що раніше у нього було неправильне харчування, неповноцінний сон і алкоголь. Врешті, він вирішив це змінити, став дотримуватися дієти та займатися активно спортом. Утім, найголовніше, це почати змінювати мислення і закладені в голові установи.

"Неправильне харчування, 4–5 годин сну, алкоголь після виступів і хот-доги в дорозі — це була буденність. І я постійно запитував себе: чому я не подобаюсь собі? Відповідь була поруч — у мені самому. Не в гастролях, не в обставинах, а в тому, що я не брав відповідальність за себе. І тільки зробивши цей крок, я зрозумів: зміни починаються не з тренажерки чи дієти, а з голови", - додав артист.

