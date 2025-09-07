Дмитро Волканов розсекретив бізнес коханої і де проживає в Києві після переїзду

Дмитро Волканов

Популярний артист Дмитро Волканов взяв участь у великому концерті "Мій Music Hall", який організувала Олена Мозгова. За лаштунками співак поділився новинами в особистому житті.

У концерті Дмитро Волканов виконав два своїх хіти - "Тебе знайшов" і "Я на жигулі". І хоч для артиста цей виступ не став дебютом на головній сцені країни, але це був перший раз, коли Волканов заспівав пісні саме власного авторства. Вже за лаштунками журналісти ТСН.ua розпитали співака, чому він нещодавно вирішив змінити місце проживання у Києві, і в якому районі столиці наразі орендує квартиру.

Так, за словами Дмитра, він, як і раніше, проживає на Лівому березі Дніпра і переїжджати ближче до центру поки не планує.

"Я дуже люблю Лівий берег, а на Правому буваю виключно, коли виступаю або маю зустрічі по роботі. Раніше жили на Славутичі, а тепер - на Осокорках. Одне з найперших питань, на яке ми звертали увагу, коли обирали житло, звісно, була наявність укриття. Тим паче, у нас знову високий поверх - 19-й, але, на щастя, є паркінг", - розповідає ТСН.ua Дмитро Волканов.

Дмитро Волканов взяв участь у концерті "Мій Music Hall" і виконав два своїх хіти

За його словами, конкретних причин, чому він вирішив змінити місце проживання, він не мав: "Я просто дуже люблю змінювати обстановку. Я пам'ятаю всі квартири, які за своє життя орендував, і кожна для мене щось означає. А ще в мене вже склалася традиція - на кожній новій квартирі, в яку я заїжджаю, у мене народжується якийсь супер-хіт. І я дуже чекаю цього моменту, що на і новій квартирі теж це станеться".

Також ми запитали у Дмитра, чи допомагає він фінансово своїй коханій Наталії у розвитку її бізнесу. Нагадаємо, обраниця співака працює майстром манікюру і має власний кабінет на території одного з житлових комплексів столиці.

"Слухайте, сказати, що це якісь шалені вкладання, я не можу. Тим паче, в неї вже було обладнання, база клієнтів, тобто вона не з нуля в Києві все починала. Звичайно, є витрати на оренду приміщення, але вони мінімальні, і наш сімейний бюджет це покриває", - зізнався співак.

За лаштунками концерту "Мій Music Hall" Дмитра підтримувала його кохана Наталя й директор Влад / © instagram.com/dimavolkanov

Нагадаємо, у концерті "Мій Music Hall" брали участь десятки артистів, серед них Наталія Могилевська, Арсен Мірзоян, Олена Тополя, Злата Огнєвич й інші. Але, на жаль, через чергову атаку росіян майже половина зірок так і не встигла вийти на сцену.