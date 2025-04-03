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Дмитро Волканов розсекретив, яку зарплату йому платив Данилко і як витягнув його зі смітника
Артист зізнався, за що вдячний шоумену.
Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно відіграв сольний концерт у Києві, розповів, як артист Андрій Данилко витягнув його зі смітника і в якому розмірі платив йому зарплату.
Юний виконавець розпочав свій творчий шлях на одному з талант-шоу, де серед членів журі був шоумен. Та, як виявилося, Дмитро Волканов міг не потрапити в ефіри. Після першого виступу перед суддями юного співака керівники шоу далі не хотіли брати, адже він був неповнолітнім, і вже навіть встигли викинути його фото до смітника. Утім, Данилко побачив потенціал у Волканову. Тому шоумен наполіг, аби Дмитра залишили далі на шоу.
“Є етап, коли після того, як всі учасники виступили, члені журі відбирають учасників тренувального табору. Була така ситуація, коли члени журі кажуть: “Андрію, ми тобі довіряємо, обирай“. Він починає обирати, дивитися на фотографії і каже: “Олено, а за кого голосуватимуть дівчата? Де той малий, який співав іспанську пісню“. І ця Олена показує на смітник, в якому лежить моє фото. Він витягує це фото і кладе на стіл. У мене не вірив ніхто. Я настільки вдячний Данилкові за цей вчинок, бо він повірив”, — розповів співак в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Та це ще не все, за що артист вдячний Андрію Данилку. Після завершення талант-шоу шоумен дав поштовх Волканову, коли взяв працювати до свого колективу. Як зізнається співак, це дало йому мотивацію рухатися далі. Окрім досвіду Дмитро отримував і зарплату в розмірі 150 євро.
“Талант-шоу не підтримує фіналістів. І знову велика вдячність Андрієві, що я потрапив до його колективу. Я свою творчу діяльність продовжив, і це мені дало мотивацію. 150 євро я отримував зарплати”, — поділився артист.
Нагадаємо, раніше Дмитро Волканов прокоментував чутки про роман з Андрієм Данилком. Артист також розповів про свої справжні стосунки.