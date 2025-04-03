Дмитро Волканов розсекретив, яку зарплату йому платив Данилко і як витягнув його зі смітника

Дмитро Волканов

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Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно відіграв сольний концерт у Києві, розповів, як артист Андрій Данилко витягнув його зі смітника і в якому розмірі платив йому зарплату.

Юний виконавець розпочав свій творчий шлях на одному з талант-шоу, де серед членів журі був шоумен. Та, як виявилося, Дмитро Волканов міг не потрапити в ефіри. Після першого виступу перед суддями юного співака керівники шоу далі не хотіли брати, адже він був неповнолітнім, і вже навіть встигли викинути його фото до смітника. Утім, Данилко побачив потенціал у Волканову. Тому шоумен наполіг, аби Дмитра залишили далі на шоу.

Андрій Данилко і Дмитро Волканов

“Є етап, коли після того, як всі учасники виступили, члені журі відбирають учасників тренувального табору. Була така ситуація, коли члени журі кажуть: “Андрію, ми тобі довіряємо, обирай“. Він починає обирати, дивитися на фотографії і каже: “Олено, а за кого голосуватимуть дівчата? Де той малий, який співав іспанську пісню“. І ця Олена показує на смітник, в якому лежить моє фото. Він витягує це фото і кладе на стіл. У мене не вірив ніхто. Я настільки вдячний Данилкові за цей вчинок, бо він повірив”, — розповів співак в інтерв’ю Славі Дьоміну.

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Та це ще не все, за що артист вдячний Андрію Данилку. Після завершення талант-шоу шоумен дав поштовх Волканову, коли взяв працювати до свого колективу. Як зізнається співак, це дало йому мотивацію рухатися далі. Окрім досвіду Дмитро отримував і зарплату в розмірі 150 євро.

Вєрка Сердючка і Дмитро Волканов

“Талант-шоу не підтримує фіналістів. І знову велика вдячність Андрієві, що я потрапив до його колективу. Я свою творчу діяльність продовжив, і це мені дало мотивацію. 150 євро я отримував зарплати”, — поділився артист.

Нагадаємо, раніше Дмитро Волканов прокоментував чутки про роман з Андрієм Данилком. Артист також розповів про свої справжні стосунки.