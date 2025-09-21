Дмитро Волканов розсекретив, скільки перебуває в стосунках із коханою-красунею та чи планує весілля

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Реклама

Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно приголомшив результатами схуднення, відверто розповів про стосунки з коханою Наталією.

Артист не приховує, що не самотній. Однак подробицями особистого життя ділиться неохоче. Виконавець на проєкті "Ближче до зірок" говорить, що вони з Наталією просто не звикли демонструвати почуття на публіку. Тож, для пари особисте залишається особистим.

"Я взагалі нічого не приховую. Просто, ми такі люди, які не звикли демонструвати якісь інтимні речі", - говорить артист.

Реклама

Дмитро Волканов із дівчиною

Тим не менш, Дмитро Волканов відверто зізнається, що вони з коханою серйозно налаштовані щодо спільного майбутнього. Щоправда, пара, яка вже чотири роки перебуває в стосунках, із весіллям не квапиться. Артист пояснює це тим, що вони ще занадто молоді. Також закоханим до шлюбу ще хочеться пережити разом чимало різних моментів.

"Зараз не на часі. Молоді ще, нащо? Треба ще пожити, разом поподорожувати. Дай Боже, закінчиться ця війна, ми поїдемо за кордон. Якось хочеться це відчути. Ми наразі майже чотири роки в стосунках, але ми не були в клубах, не буваємо на тусовках. У нас графік, комендантська година, собаку вигуляти", - говорить співак.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Волканов у коментарі редакції ТСН.ua розсекретив бізнес коханої. Також артист розкрив, де живе після переїзду.