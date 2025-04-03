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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
4230
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2 хв

Дмитро Волканов розсекретив свої стосунки і прокоментував чутки про роман із Данилком

Юному артистові в Мережі приписують бісексуальність.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Данилко і Дмитро Волканов

Андрій Данилко і Дмитро Волканов

Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно відіграв концерт у Києві, вперше розповів про свої стосунки і прокоментував чутки про роман із шоуменом Андрієм Данилком.

Виконавець все більше й більше набирає популярності. А разом із тим довкола його особистості з’являється чимало пліток. Зокрема, користувачі приписують йому бісексуальність. В інтерв’ю Славі Дьоміну співак прокоментував це. Дмитро Волканов говорить, що, звичайно, бачить подібні коментарі в Мережі. Артист переконаний, що такі плітки з’являються через те, що людям складно повірити в успіх такого юного співака. Волканов говорить, що натрапляє на коментарі, що в нього нібито “роман” з Андрієм Данилком, через що він і став популярним. Виконавець ділиться, що його подібні чутки не зачіпають. Співак переконаний, що людям простіше повірити в їхній “роман”, аніж в те, що вони з шоуменом друзі. Волканов ділиться, що Данилко для нього як родич, з яким він може тривалий час не спілкуватися, а потім телефоном все обговорити.

Вєрка Сердючка і Дмитро Волканов

Вєрка Сердючка і Дмитро Волканов

“Мені здається, що людям хочеться в це вірити. Якщо ми почнемо з Данилка, то кожна людина за ці 30 років, яка з’являлася поруч із ним, це його “чоловік“ або “жінка“. Інна, яка грає маму, — “дружина“, Геля — “жінка“, водій Рома — все зрозуміло, Діма Волканов — зрозуміло. Наше суспільство настільки зіпсоване, що воно не може повірити в те, що я у 23 роки можу робити щось сам: “Ну не може він без того, щоб його хтось не просував, хтось з кимось спав“. Я ж читаю коментарі і там пишуть, що я маю певні успіхи через те, що я можу спати, наприклад, з Андрієм Данилком. Коментатори не розуміють, що може бути по-іншому, що ми можемо бути друзями. Ми як родичі! Можемо не спілкуватися пів року, а потім телефоном обговорити все”, — ділиться артист.

До речі, Дмитро Волканов зізнався, що вже понад три роки не самотній. Артист говорить, що перебуває в здорових та щасливих стосунках. За словами артиста, йому хочеться будувати з коханою людиною спільне майбутнє, і він дійсно наразі закоханий.

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

“Перше взаємне кохання от три роки як вже, точніше вже четвертий рік. Я в стосунках дуже турботливий, беру на себе відповідальність, бажаю робитися кращим для цієї людини і робити цю людину кращою для себе. Ми маємо спільну мету, хочемо жити в достатку, щоб наші батьки проводили старість в достатку. Для цього треба розвиватися”, — додав артист.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Волканов довів до сліз зворушливим відео. Артист показав, як зустрівся з бабусею, яка три роки прожила в окупації.

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