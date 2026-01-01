ТСН у соціальних мережах

Дмитро Волканов шокував подробицями, як ледь не вдавився в новорічну ніч листівкою з бажаннями

Також артист розсекретив святкування Нового року.

Дмитро Волканов

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov

Український співак Дмитро Волканов, який нещодавно показався на публіці з дівчиною, шокував своїм форс-мажором на Новий рік.

Артист на проєкті "Наодинці з Гламуром" пригадав, як хотів загадати бажання. Задля цього він написав його на листівці та підпалив. Проте все пішло не зовсім за планом. Листівку з бажанням Дмитро Волканов впустив у келих з ігристим та випив. Після цього почалися "веселощі", адже виконавець ледь не вдавився.

"Був форс-мажор, що я подавився листівкою з бажанням. Мене почали відкачувати. Ну, я ж начитався, написав на листівці бажання, підпалив її, а мені пальці почало обпікати вогнем. Я впустив цю листівку в шампанське, випив. А ця листівка мені в горлі як стала", - зізнався артист Анні Севастьяновій.

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

До речі, Дмитро Волканов також розповів, як цьогоріч святкував Новий рік. Раніше виконавець працював. Проте цього разу співак вирішив провести свято в родинному колі.

"Буду вдома. Нічого не планую. Хочу абсолютно спокійно в сімейному колі провести Новий рік вперше за, напевно, років шість. Щороку була робота, а цього року грудень у нас завалений, а от Новий рік буду вдома", - поділився виконавець.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: ТОПОЛЯ вперше коментує хід розлучення, ПОЛЯКОВА погрожує ЄФРОСИНІНІЙ, а ВОЛКАНОВ лишився роботи

