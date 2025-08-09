- Дата публікації
-
Гламур
- Гламур
- Кількість переглядів
- 842
- Час на прочитання
- 1 хв
Дмитро Волканов вивів фанатку від сцени: його поведінка викликала неоднозначну реакцію
Виконавець зі сцени пожартував про дівчину й розділив фанів на два табори.
Популярний український співак Дмитро Волканов опинився в епіцентрі курйозної й водночас неоднозначної ситуації.
Так, під час одного з нещодавніх концертів зірки просто під сцену до нього неочікувано підійшла жінка. На кадрах, опублікованих у TikTоk Ольгою Антонюк, можна побачити, що прихильниця схопила Волканова за руку і намагалася потягнути до себе.
Співак одразу жартома прокоментував інцидент, припустивши, що жінка була на підпитку: "Оце вже Aznauri (алкоголь — прим. ред.) що з людьми робить". Після цього троє охоронців вивели її від сцени. На прощання співак додав: "Йди відпочивай. Ти красива, знайдеш жениха і він тебе заспокоїть, повір. Бо бачу, що ти така трохи агресивна".
У соцмережах цей момент викликав бурхливу дискусію. Одні захищають Волканова, вважаючи його реакцію доречною і дотепною, а інші ж критикують, називаючи слова співака принизливими.
Не розумію цих фанатів, навіщо до людини лізти
Про "жениха" — зайве, це сексизм
Він дуже крутий артист! Навіть з такої ситуації знайшов вихід!
Не обов'язково було так принижувати дівчину
