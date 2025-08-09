Дмитро Волканов вивів фанатку від сцени: його поведінка викликала неоднозначну реакцію

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярний український співак Дмитро Волканов опинився в епіцентрі курйозної й водночас неоднозначної ситуації.

Так, під час одного з нещодавніх концертів зірки просто під сцену до нього неочікувано підійшла жінка. На кадрах, опублікованих у TikTоk Ольгою Антонюк, можна побачити, що прихильниця схопила Волканова за руку і намагалася потягнути до себе.

Співак одразу жартома прокоментував інцидент, припустивши, що жінка була на підпитку: "Оце вже Aznauri (алкоголь — прим. ред.) що з людьми робить". Після цього троє охоронців вивели її від сцени. На прощання співак додав: "Йди відпочивай. Ти красива, знайдеш жениха і він тебе заспокоїть, повір. Бо бачу, що ти така трохи агресивна".

У соцмережах цей момент викликав бурхливу дискусію. Одні захищають Волканова, вважаючи його реакцію доречною і дотепною, а інші ж критикують, називаючи слова співака принизливими.

Не розумію цих фанатів, навіщо до людини лізти

Про "жениха" — зайве, це сексизм

Він дуже крутий артист! Навіть з такої ситуації знайшов вихід!

Не обов'язково було так принижувати дівчину

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Волканов заговорив про поповнення в родині та відповів на чутки про одруження.