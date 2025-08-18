ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Дмитро Волканов замилував фото з дівчиною-красунею і розсекретив їхнє екстремальне побачення

В артиста, в якого насичений робочих графік, була вільна хвилинка. Відпочинок виконавець провів разом зі своєю коханою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Дмитро Волканов

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярний український співак Дмитро Волканов замилував фото зі своєю дівчиною-красунею Наталією.

Пара вже понад три роки перебуває в стосунках. Щоправда, розсекречувати роман вони не квапилися. Однак коли це все ж таки зробили, то час від часу тішать спільним контентом. Цього разу Дмитро Волканов, який у перерві між концертами знайшов вільну хвилинку, показав, як вони екстремально проводять час.

Дмитро Волканов із дівчиною / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Дмитро Волканов із дівчиною / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Закохані разом сходили на картинг. Дмитро Волканов у сторіз поділився фото, де вони з Наталією зображені у шоломах. Також артист показав, як швидко їздить на спеціальному автомобілі. Парочка проводила час разом на одному з київських автодромів.

"Виявив у собі гонщика. Вперше картинг — і я в захваті! Схоже, у мене нове хобі", - поділився враженнями артист.

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Нагадаємо, нещодавно з Дмитром Волкановим сталася курйозна ситуація просто на концерті. Фанатка вхопила його за руку, через що йому довелося її відігнати. Співак пожартував про цей інцидент. Однак жарт виконавця сприйняли не всі.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie