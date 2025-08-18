Дмитро Волканов замилував фото з дівчиною-красунею і розсекретив їхнє екстремальне побачення

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Популярний український співак Дмитро Волканов замилував фото зі своєю дівчиною-красунею Наталією.

Пара вже понад три роки перебуває в стосунках. Щоправда, розсекречувати роман вони не квапилися. Однак коли це все ж таки зробили, то час від часу тішать спільним контентом. Цього разу Дмитро Волканов, який у перерві між концертами знайшов вільну хвилинку, показав, як вони екстремально проводять час.

Дмитро Волканов із дівчиною / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Закохані разом сходили на картинг. Дмитро Волканов у сторіз поділився фото, де вони з Наталією зображені у шоломах. Також артист показав, як швидко їздить на спеціальному автомобілі. Парочка проводила час разом на одному з київських автодромів.

"Виявив у собі гонщика. Вперше картинг — і я в захваті! Схоже, у мене нове хобі", - поділився враженнями артист.

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Нагадаємо, нещодавно з Дмитром Волкановим сталася курйозна ситуація просто на концерті. Фанатка вхопила його за руку, через що йому довелося її відігнати. Співак пожартував про цей інцидент. Однак жарт виконавця сприйняли не всі.