Дмитро Волканов зізнався, як реагує на залицяння фанаток і чи ревнує його кохана

Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

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Український співак Дмитро Волканов зізнався, як ставиться до залицянь фанаток і чи ревнує його кохана, з якою він вже три роки в стосунках.

Виконавець стає все більше й більше популярним. На його концерти приходить аудиторія різної вікової категорії. У розмові з журналісткою ТСН.ua Анною Севастьяновою артист говорить, що ще на початку його сольної кар'єри в нього була мета – аби мама, донька та бабуся могли разом сходити на концерт. Врешті, Дмитро Волканов таки цього досягнув. Звичайно ж, прихильниці ставляться до нього по-різному: і як до хлопця, і як до сина, і як до онука. Кохана виконавця, з якою він вже три роки перебуває в стосунках, його не ревнує.

"З приводу половинки, у нас немає ревнощів. У нас є градація на концерті. Є ті, які мене роздивляються як хлопця, є ті - як зятя, є - як сина, і є ті - як онука. Вони всі на одному концерті! Я коли тільки починав, у мене мета була, щоб і мама, і доня були на одному концерті", - запевнив артист.

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Дмитро Волканов / © instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Також Дмитро Волканов розповів, як реагує на поведінку прихильниць на його концертах. До слова, під час останнього виступу артиста дві жінки побилися. Виконавець зізнається, що, звичайно, він проти бійок. Проте, йому подобається, що в нього жива аудиторія, яка не просто прийшла послухати концерт, а й відірватися.

"Ми насправді їх дуже любимо за те, що вони у нас такі. Я завжди наголошую на тому, що наша аудиторія - вона не скучна. Вони не сноби, які просто прийшли: "Ну, давай, заспівай нам". Вони приходять відірватися. Вони йдуть на тому ж вайбі, на якому й є концерт. Коли ці дівчата божеволіють, танцюють, веселяться - це круто. Вони на нашому концерті мають час, щоб забути всі проблеми, все відпустити і просто кайфувати. З приводу того, що вони можуть битися, за це треба їх насварити. Але вони й самі все знають", - запевнив співак.

Нагадаємо, до початку сольної кар'єри Дмитро Волканов працював "зайчиком" у бенді Вєрки Сердючки. Нещодавно артист зізнався, яку зарплату йому платив шоумен Андрій Данилко.