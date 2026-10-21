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Дмитру Гордону — 59: як журналіст зустрів день народження у спортзалі й привітання від дружини
Зірковий іменинник публічно загадав бажання.
Український журналіст Дмитро Гордон 21 жовтня святкує день народження. Цього року йому виповнилося 59 років.
З нагоди свята він зберіг власну традицію та виконав фізичну вправу, кількість повторень якої перевищила його вік. Водночас дружина журналіста Олеся Бацман присвятила йому ніжне привітання в фотоблогу.
Так, Гордон в Instagram показав, як за дві хвилини виконав 69 відтискань від підлоги. Після останнього повторення іменинник не приховував радості від результату та емоційно відреагував на завершення вправи гучним видихом. І до того ж написав своє головне побажання.
«69 відтискань від підлоги. З днем народження мене! Слава Україні! Слава ЗСУ! Смерть фашистським окупантам», — написав журналіст.
До слова, такий спосіб зустрічати день народження для нього вже став традицією. Торік, коли журналісту виповнювалося 58 років, він виконав відповідну кількість відтискань.
Не залишилася осторонь і дружина іменинника Олеся Бацман. Журналістка опублікувала спільні романтичні світлини з чоловіком, на яких вони позують у святкових образах. Олеся постала у вишуканій сукні з декольте, а Дмитро обрав синій костюм із краваткою.
До кадрів Бацман додала коротке, але сповнене ніжності звернення до коханого, публічно зізнавшись йому у своїх почуттях: «З днем народження, моя любов!».
Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Гордона висловилася про його дітей від попередніх шлюбів і як до них ставиться. Олеся зізналася, чи порозумілися їхні діти зі зведеними старшими братами й сестрою.