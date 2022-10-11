До Алли Пугачової звернулися просто з Красної площі після її від'їзду з Росії

На Красній площі у Москві з'явилося нове звернення до Алли Пугачової, але на цей раз від її прихильників.

Не усі фанати російської співачки підтримали війну в Україні - багато з них у коментарях під постами примадонни розділили її антивоєнну позицію. Аби підтримати виконавицю, на батьківщині прихильники влаштували невеличке світлове шоу просто на Красній площі.

Так, у небі з'явився напис: "Алла, ти найкраща! Ми тебе любимо!".

У такий спосіб шанувальники Пугачової відповіли російським пропагандистам, які вже декілька разів писали образи на адресу Алли Борисівна на стінах телецентру "Останкіно" після її від'їзду з Росії.

Нагадаємо, що нещодавно у ЗМІ появилася інформація про те, що Пугачова разом із дітьми покинула Росію та отримала паспорт Ізраїлю. Крім того, виконавиця продає свій замок у селищі Грязь під Москвою.

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