"До блювоти": Юрко Юрченко розніс Полякову, Потапа й Настю за "шабаш" в Юрмалі під час війни

Юрко Юрченко, Потап і Настя Каменських, Оля Полякова

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Український музикант і військовослужбовець Юрко Юрченко (Юркеш) різко розкритикував українських артистів, які взяли участь у фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala в Латвії разом із російськими виконавцями, що позиціонують себе як противники війни.

Як відомо, неоднозначною стала участь у заході Олі Полякової, яка зі сцени подякувала Аллі Пугачовій та Максиму Галкіну за підтримку України. Крім того, своїм виступом вирізнилися Потап та Настя Каменських, які виконували свої старі російськомовні хіти й не порушували тему війни під час концерту, але так само поклонялися російському подружжю.

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У своєму Facebook військовий назвав фестиваль «шабашем» і заявив, що не поділяє його концепції, адже, на його думку, захід продовжує просувати російськомовний культурний простір та ідею про «дружні народи». Також він звернув увагу, що серед учасників були російські артисти, зокрема Монеточка, Noize MC та Семен Слєпаков.

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Допис Юрка Юрченка / © facebook.com/Yurcash

На думку музиканта, участь українських артистів у подібних заходах лише допомагає відновлювати культурні зв’язки з представниками російського шоубізнесу. Він також припустив, що така атмосфера підігрує пропаганді й подекуди задовольняє інтереси кривавого диктатора під час повномасштабного вторгнення.

«Ні**я вони не зрозуміли. Типу (наче) проти війни, допоки орки не в**буть по Ризькій площі, Юрмалі та Рундальському палаці. А вони в**буть. Дуже скоро, бо кличете їх своїм бл****ким фестивалем! Назбирали купу непотрібу напіврадянського, „іноагентів“ неприкаяних та інших „ліберальних“ поців. Головна мова того шабашу, як і раніше — російська! Головні гості — принцеси, принци й королеви імперського корабля, що тоне. Всі лижуть їм ср*ки! І „наші“ — по інерції. А чо?! Можна! Ми ж донатимо на ЗСУ! Вдома є відмазка — схавають ло*и. Путін рукаплєщєт. Гидко. До блювоти», — емоційно написав Юрченко.

Нагадаємо, цьогорічний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala вже неодноразово ставав приводом для дискусій у Мережі. Як от нещодавно Оля Полякова наробила галасу танцями з росіянином і розгнівала українців.

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